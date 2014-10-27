版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 15:13 BJT

台湾证券：开放企业发行一级ADR，提高外资台股参与度--证交所

路透台北10月27日 - 为让外资更高程度投资台股，台湾证券交易所周一表示，将开放台湾50与中型100指数成分股发行一级美国存托凭证(Level 1 ADR)，额度上限为已发行股数的10%。

证交所经理罗赞兴接受路透电话采访时称，这可让不具有外国机构投资人(FINI)身份的退休基金等海外法人，也能藉取得非筹资型的Level 1 ADR，投资台湾的上市公司。

“这会让更多外国投资人买台股，也可以提升企业的海外知名度。”他说。

罗赞兴表示，目前台湾仅有台积电 、联电 等六档上市公司在美国发行筹资型的三级美国存托凭证(Level 3 ADR)。在开放台湾50与中型100指数成分股共计150档企业发行Level 1 ADR后，预料外资参与台股的程度将进一步提升。

根据证交所截至24日(上周五)的统计，外资总持有台股(包括原始股东持股及自集中市场买进持股)市值为9兆2,172.77亿台币，占全体上市股票市值的37.66%，较10月17日的9兆518.10亿台币增加1,654.67亿。(完)

(记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐