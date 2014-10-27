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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 14:49 BJT

日本股市：收盘上涨至两周半高位，FED会议前交投低迷

东证股价指数上涨1.0%至1,254.28。JPX-日经 400指数 涨0.9%至11,415.63。

东京电力 大涨17%，之前日本经济新闻报导称该公司截至3月财年或录得1,250亿日圆的税前利润，高于上财年的432亿日圆。

东京电力是今日成交量第三高的个股，共有1.48亿股易手，是上周日均值的约20倍。(完)
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