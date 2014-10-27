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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 15:06 BJT

中国股市：沪综指受券商股整体挫跌带动收低，沪港通延期拖累大盘

路透北京10月27日 - 中国股市沪综指周一收低。分析师指出，沪港通延期的消息冲击券商股出现整体挫跌，拖累大盘连续第五日下跌，技术面压力持续加大，市场交投热情继续减弱。

沪综指 收报2,290.437点，跌11.843点或0.51%，上证A股今日成交1,132亿元人民币，上日为1,141亿元。

“沪港通的时间比预期的要延迟，所以券商是比较明显的受影响。“首创证券策略分析师邵帅表示。

他并表示，目前市场进入调整寻底期，个股跌多涨少，盘中仅仅依靠股价和估值较低的权重股间歇性护盘。短期技术面看，上方均线系统空头排列形成阻力，对走势影响较大，但60日均线附近料仍有支撑。

中国官方媒体人民网周日援引资深人士表示，沪港通属于国家既定政策，无限期推迟是不可能的。此前有媒体报导称，原已准备多时的“沪港通”将难以如期于本月27日开通，或有可能无限期延迟。

券商板块今日跌幅居前，东吴证券 收跌7.49%，西部证券 收跌8.38%。

沪深300指数 收报2,368.832点，跌0.91%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,380.2点，跌0.90%，成交684,110手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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