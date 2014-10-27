中国股市：沪综指受券商股整体挫跌带动收低，沪港通延期拖累大盘

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
路透北京10月27日 - 中国股市沪综指周一收低。分析师指出，沪港通延期的消息冲击券商股出现整体挫跌，拖累大盘连续第五日下跌，技术面压力持续加大，市场交投热情继续减弱。
沪综指 收报2,290.437点，跌11.843点或0.51%，上证A股今日成交1,132亿元人民币，上日为1,141亿元。
“沪港通的时间比预期的要延迟，所以券商是比较明显的受影响。“首创证券策略分析师邵帅表示。
他并表示，目前市场进入调整寻底期，个股跌多涨少，盘中仅仅依靠股价和估值较低的权重股间歇性护盘。短期技术面看，上方均线系统空头排列形成阻力，对走势影响较大，但60日均线附近料仍有支撑。
中国官方媒体人民网周日援引资深人士表示，沪港通属于国家既定政策，无限期推迟是不可能的。此前有媒体报导称，原已准备多时的“沪港通”将难以如期于本月27日开通，或有可能无限期延迟。
券商板块今日跌幅居前，东吴证券 收跌7.49%，西部证券 收跌8.38%。
沪深300指数 收报2,368.832点，跌0.91%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,380.2点，跌0.90%，成交684,110手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(