路透基点：雅居乐获得银行同意修订贷款条款及延长期限--TRLPC

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透香港10月27日 - 中国房地产商--雅居乐地产 周日发出声明称，银行已同意，将雅居乐一笔4.75亿美元贷款的未偿还部分延期，同时修改一笔56.65亿港元银团贷款的若干条文。
雅居乐公司主席陈卓林9月底遭昆明市检察机关监视居住。
雅居乐4.75亿美元八个月期贷款，原定2014年12月到期，其中未偿还部份多达2.65亿美元。雅居乐表示，如果恒生银行、汇丰银行及渣打银行12月签署延长协议，则贷款将延至2015年12月到期。
这项延长协议的条件是，雅居乐完成16.5亿港元供股计划，供股所得资金将事先支付部份贷款。供股计划规模已较原定目标27.9亿港元缩减。
若事先支付金额超过2.1亿美元，则延长贷款的金额将减少超过2.1亿美元。
除了上述延长协议，雅居乐亦获得银行同意修改一笔56.65亿港元贷款的若干条文。这笔贷款是在今年6月25日签约。
根据修改后的条文，如陈卓林并非或停止出任董事会主席，且于彼停止出任主席起计15个营业日内并未由陆倩芳取代出任董事会主席，或由陈卓贤取代出任董事会主席，或由陆倩芳及陈卓贤出任董事会联席主席，则构成违约事件。
陆倩芳为陈卓林之妻子，并于本月10日获委任为公司署理联席主席。
五家银行参与这项56.65亿港元贷款，贷款的综合收益为506.6个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码420个基点，平均年限约2.31年。
这五家银行是恒生银行(亦担任额度代理行和担保品控管行)、法国巴黎银行、中国建设银行、汇丰银行、渣打银行。
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(here)(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不