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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 15:04 BJT

路透基点：雅居乐获得银行同意修订贷款条款及延长期限--TRLPC

路透香港10月27日 - 中国房地产商--雅居乐地产 周日发出声明称，银行已同意，将雅居乐一笔4.75亿美元贷款的未偿还部分延期，同时修改一笔56.65亿港元银团贷款的若干条文。

雅居乐公司主席陈卓林9月底遭昆明市检察机关监视居住。

雅居乐4.75亿美元八个月期贷款，原定2014年12月到期，其中未偿还部份多达2.65亿美元。雅居乐表示，如果恒生银行、汇丰银行及渣打银行12月签署延长协议，则贷款将延至2015年12月到期。

这项延长协议的条件是，雅居乐完成16.5亿港元供股计划，供股所得资金将事先支付部份贷款。供股计划规模已较原定目标27.9亿港元缩减。

若事先支付金额超过2.1亿美元，则延长贷款的金额将减少超过2.1亿美元。

除了上述延长协议，雅居乐亦获得银行同意修改一笔56.65亿港元贷款的若干条文。这笔贷款是在今年6月25日签约。

根据修改后的条文，如陈卓林并非或停止出任董事会主席，且于彼停止出任主席起计15个营业日内并未由陆倩芳取代出任董事会主席，或由陈卓贤取代出任董事会主席，或由陆倩芳及陈卓贤出任董事会联席主席，则构成违约事件。

陆倩芳为陈卓林之妻子，并于本月10日获委任为公司署理联席主席。

五家银行参与这项56.65亿港元贷款，贷款的综合收益为506.6个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码420个基点，平均年限约2.31年。

这五家银行是恒生银行(亦担任额度代理行和担保品控管行)、法国巴黎银行、中国建设银行、汇丰银行、渣打银行。

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选：

(here)(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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