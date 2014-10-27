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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 15:06 BJT

全球金市：金价持稳但未摆脱颓势，全球股市走强盖过黄金避险魅力

美联储周二开始召开两日会议，市场亦将密切关注，以判断欧洲或其他地方经济放缓是否可能影响到美联储的货币政策。

“此外，130家银行中有大部分都在欧洲央行(ECB)的压力测试中过关，可能继续打压黄金的避险需求；再加上过去一个月美元相对走强，这都应持续给现货金带来下行风险，”Gan说。

0639GMT，现货金 下滑0.1%至1,229.73美元，距离上周触及的一周低点1,226.17不远。

金市交易商还密切关注投资者在黄金基金的持仓。全球最大上市交易基金SPDR Gold Trust 黄金持有量周五下滑0.6%至745.39吨。

--------------------------0639 GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1229.73 -1.23 -0.1

现货银 17.14 0.01 0.06

现货铂金 1247.75 7.45 0.6

现货钯金 778.8 2.8 0.36

COMEX期金 1230 -1.8 -0.15

COMEX期银 17.17 -0.012 -0.07

汇率

欧元/美元 1.2694

美元指数 85.574

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/艾茂林; 审校 张明钧/龚芳)
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