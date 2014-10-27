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市场报道 | 2014年 10月 27日 星期一 15:08 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险交易获得支撑

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* 美元/日圆跌0.18%，新西兰元/美元下滑0.24%，欧元/美元涨0.20%，澳元/美元升0.23%

* 日股日经指数收升0.63%，恒生指数跌0.83%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.11%，美国10年期公债收益率报2.2765%

* 25家银行未通过欧洲央行压力测试，但多数资金缺口已补上。

* 巴西左翼总统罗塞夫在大选中险胜，成功连任

* 沪港通延期打击中国改革进程。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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