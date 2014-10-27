台湾债市：避险需求降温令五年券殖利率收高，观望FOMC会议

* 五年券殖利率收高，因避险需求降温 * 观望本周美FOMC会议结果 * 美10年公债弹升至关键价位，市场猜测将测高位2.30% * 明日五年券交投区间料在1.18-1.20% 路透台北10月27日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周一弹升，因避险需求迅速降温。交 易商指出，美债对埃博拉的反应冷淡，各方观望美10年公债殖利率在2.30%的支撑力道，且美联储的议息会议 之前交易气氛保守。 交易商表示，美债市场对埃博拉病毐的担忧减弱，美股明显反弹，公债的避险需求也迅速减低。台债今日 同样从上周五对埃博拉疫情的担忧转弱，盘初短多卖压持续出笼，殖利率明显弹升。 〞要看美债(殖利率)还有没有能力往下测，目前看不出有利债市的利多。〞一位票券商交易员表示。 美国公债价格周五几无变动，因最新消息表明，埃博拉病毒并未在美国扩散，且未损及经济，削弱了稍早 对公债的避险需求。 **美债殖利率仍将测高点?** 一位证券商交易员表示，以美债的线型来看，10年期公债 殖利率自低点一路反弹至2.30%附近 ，但却未见明显回跌。这令各方认为美债殖利率可能续向高位测试支撑，令市场气氛保守。 此外，本周二至周三美国联邦储备理事会下的联邦公开市场委员会(FOMC)周二和周三议息会议后，将在台 湾本地时间周四凌晨发布的政策声明，同样令交易气氛偏向观望。 交易员认为，美联储很可能按进度将在本次宣布宽松购债计划全数退场，这对市场的反映中性。但市场对 于会议后如何解读美联储对升息的说法还有不少疑虑，变数在前也令交易气氛相对保守。 交易员认为，尽管今日台股 表现疲弱，但台债方面抛券卖压却不松手，台债对台股偏弱的利多钝 化，短线不排除五年期公债103/15期可能先测向1.20%的整数关卡。 但也有小型票券商交易员认为，虽然台湾央行对货币政策的说法已朝中性靠拢，但目前短率部分并未见明 显走高，这不至于对债市产生太大的压力，台债可能仍将在区间之内盘整。 交易员预估，五年期公债103/15期明日交易区间先看1.18-1.20%，十年期公债103/13R期先看1.64-1.66% 。 台股周一收低0.21%报8,627.78点，弱于MSCI亚太明晟除日本指数 的平盘附近。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +2.00 1.1910 1.1820-1.1960 120.5 10 103/13R +2.63 1.6513 1.6426-1.6513 13.0 本/下周金融市场重要经济数据和事件包括： 10/27(一)：英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说；瑞典央行召开货币政策会议(至10月28 日)；美国9月修正后建筑许可；德国10月Ifo企业景气判断指数；英国10月工业联盟零售销售差值。 10/28(二)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议(至29日)；挪威央行公布金融 稳定报告；瑞典央行宣布利率决定；9月美国耐久财订单；美国10月消费者信心指数；意大利10月企业景气指 数；中国公布规模以上工业企业利润； 10/29(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；新西兰央行公布官方现金利率(OCR)；法 国10月消费者信心指数； 10/30(四)：美国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区10月企业景气指数；欧元区10月经 济景气指数；德国10月经季节调整失业人数变化；德国10月消费者物价指数(CPI)；日本9月全国核心消费者物 价指数(CPI)及整体CPI。 10/31(五)：台湾公布第三季经济成长率概估值；日本9月建筑订单/房屋开工；美国9月实质个人支出/加 拿大8月GDP；美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美联储官员与12家银行高层开会，讨论减轻对银行业的 监管负担；日本央行召开货币政策会议。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.6513 5 103/15 1.1910 2 103/1 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)