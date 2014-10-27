《路透晚报》--10月27日日间新闻摘要（国际版）

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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--德国10月Ifo企业景气判断指数跌至103.2，低于预期
德国经济智库Ifo公布，10月IFO企业景气判断指数下跌至103.2，低于路透调查预估的104.3。企业现况指数及预期指数亦皆低于市场预估。数据公布后，德债期货扳回跌幅，欧洲泛欧绩优股指标在数据出炉后转为平盘。
[市场摘要]
--日本股市：收盘上涨至两周半高位，FED会议前交投低迷
日本股市周一上涨至两周半高位，美国乐观数据与日圆走弱提升整体市场人气，但交易量偏低，因投资人静待本周稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天政策会议的结果。日经指数上涨0.6%至15,388.72点，为10月9日以来最高收位。东证股价指数上涨1.0%至1,254.28。
--中国股市：沪综指受券商股整体挫跌带动收低，沪港通延期拖累大盘
中国股市沪综指收低。分析师指出，沪港通延期的消息冲击券商股出现整体挫跌，拖累大盘连续第五日下跌，技术面压力持续加大，市场交投热情继续减弱。沪综指收报2,290.437点，跌11.843点或0.51%。
--香港股市：收跌，受累于“沪港通”前景不确定性
香港股市下跌，受累于证券类股跌势，因“沪港通”启动仍存在不确定性。恒生指数收低0.7%至23,143.23点，恒生国企指数跌0.8%。
--全球汇市：欧元持坚，安然度过欧洲银行业压力测试的考验
欧元持坚，之前欧洲央行银行业压力测试表明，欧洲银行业者资金缺口小于预期，给过去一周以来的风险人气回暖增添帮助。0851GMT，欧元兑美元上涨0.2%，至1.2694美元，继续从上周四触及的两周低位1.2614美元反弹。欧元兑日圆一度短暂升至137.48日圆，为逾两周最高水平。
--欧元债市：银行业压力测试结果消除紧张压力，德债收益率小升
德国公债收益率(殖利率)小升，西班牙及意大利公债收益率则下跌，此前公布的欧元区银行压力测试结果显示，没有任何主要银行有严重问题，而未能通过压力测试的银行，其资本缺口也不大。10年期德债收益率上涨1个基点，至0.90%。西班牙及意大利10年期公债各跌5个基点，分别跌至2.13%及2.47%。
--国际油市：布兰特原油跌至86美元下方，此前高盛调降油价预估
布兰特原油期货跌至每桶86美元下方，此前高盛将布兰特原油和美国原油2015年第一季价格预估各调降15美元。0849GMT，伦敦12月布兰特原油期货下跌0.24美元，报每桶85.89美元。12月美国原油期货上涨0.04美元至每桶81.05美元。
--全球金市：金价持稳但未摆脱颓势，全球股市走强盖过黄金避险魅力
金价持稳但未能从连续三个交易日的跌势中振作，全球经济数据强劲及股市上涨盖过黄金的避险魅力。0848GMT，现货金小跌至1,229.60美元，距离上周触及的一周低点1,226.17不远。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 蔡美珍；审校 杜明霞)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不