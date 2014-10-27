《路透晚报》--10月27日日间新闻摘要（国际版）

--德国10月Ifo企业景气判断指数跌至103.2，低于预期

德国经济智库Ifo公布，10月IFO企业景气判断指数下跌至103.2，低于路透调查预估的104.3。企业现况指数及预期指数亦皆低于市场预估。数据公布后，德债期货扳回跌幅，欧洲泛欧绩优股指标在数据出炉后转为平盘。

[市场摘要]

--日本股市：收盘上涨至两周半高位，FED会议前交投低迷

日本股市周一上涨至两周半高位，美国乐观数据与日圆走弱提升整体市场人气，但交易量偏低，因投资人静待本周稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天政策会议的结果。日经指数上涨0.6%至15,388.72点，为10月9日以来最高收位。东证股价指数上涨1.0%至1,254.28。

--中国股市：沪综指受券商股整体挫跌带动收低，沪港通延期拖累大盘

中国股市沪综指收低。分析师指出，沪港通延期的消息冲击券商股出现整体挫跌，拖累大盘连续第五日下跌，技术面压力持续加大，市场交投热情继续减弱。沪综指收报2,290.437点，跌11.843点或0.51%。

--香港股市：收跌，受累于“沪港通”前景不确定性

香港股市下跌，受累于证券类股跌势，因“沪港通”启动仍存在不确定性。恒生指数收低0.7%至23,143.23点，恒生国企指数跌0.8%。

--全球汇市：欧元持坚，安然度过欧洲银行业压力测试的考验

欧元持坚，之前欧洲央行银行业压力测试表明，欧洲银行业者资金缺口小于预期，给过去一周以来的风险人气回暖增添帮助。0851GMT，欧元兑美元上涨0.2%，至1.2694美元，继续从上周四触及的两周低位1.2614美元反弹。欧元兑日圆一度短暂升至137.48日圆，为逾两周最高水平。

--欧元债市：银行业压力测试结果消除紧张压力，德债收益率小升

德国公债收益率(殖利率)小升，西班牙及意大利公债收益率则下跌，此前公布的欧元区银行压力测试结果显示，没有任何主要银行有严重问题，而未能通过压力测试的银行，其资本缺口也不大。10年期德债收益率上涨1个基点，至0.90%。西班牙及意大利10年期公债各跌5个基点，分别跌至2.13%及2.47%。

--国际油市：布兰特原油跌至86美元下方，此前高盛调降油价预估

布兰特原油期货跌至每桶86美元下方，此前高盛将布兰特原油和美国原油2015年第一季价格预估各调降15美元。0849GMT，伦敦12月布兰特原油期货下跌0.24美元，报每桶85.89美元。12月美国原油期货上涨0.04美元至每桶81.05美元。

--全球金市：金价持稳但未摆脱颓势，全球股市走强盖过黄金避险魅力

金价持稳但未能从连续三个交易日的跌势中振作，全球经济数据强劲及股市上涨盖过黄金的避险魅力。0848GMT，现货金小跌至1,229.60美元，距离上周触及的一周低点1,226.17不远。