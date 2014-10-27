《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月27日

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *江苏省国信 120 10 9 10/28簿记建档 建设银行 AAA 10/29 10/30 资产管理集团 工商银行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *东方证券 50 25 83天 10/30招标 浦发银行 AAA 10/31 11/3
(最高发行余额) ======================================================================================= *洪涛装饰 5 3 12 10/30簿记建档 平安银行 AA- 11/3 11/4 ======================================================================================= *杭州交通投资 22 6 12 10/30簿记建档 平安银行 AA+ 10/31 11/3 集团 中信银行 ======================================================================================= *内蒙古双欣 12 6 12 10/30簿记建档 建设银行 AA(中诚信) 10/31 11/3 能源化工 浦发银行 AA-(新世纪) ======================================================================================= *郑州路桥建设 2 2 12 10/30簿记建档 广发银行 AA- 10/31 11/3 投资集团 ======================================================================================= *大连港 40 10 12 11/3簿记建档 光大银行 AAA 11/4 11/5
民生银行 ======================================================================================= *株洲高科 20 8 12 11/3簿记建档 建设银行 AA 11/4 11/5 集团 ======================================================================================= *上海能源 20 5 12 11/3簿记建档 工商银行 AA+ 11/4 11/5
建设银行 ======================================================================================= *江苏省华建 7 3.5 12 11/3簿记建档 光大银行 AA- 11/4 11/5 建设股份有限公司 ======================================================================================= *广东省航运 15 5 12 11/3簿记建档 工商银行 AA 11/4 11/5 集团 ======================================================================================= *宁波金田投资 9 3 12 11/3簿记建档 中国银行 AA 11/5 11/6 控股 国开行 ======================================================================================= 扬州城建国资 20 5 12 10/28簿记建档 建设银行 AA+ 10/29 10/30 控股集团 浦发银行 ======================================================================================= 亿阳集团 12 8 12 10/28簿记建档 华泰证券 AA- 10/30 10/31
北京银行 ======================================================================================= 杭州萧山 5 2.5 12 10/28簿记建档 农业银行 AA 10/29 10/30 水务集团 ======================================================================================= 广发证券 130 30 3 10/28招标 建设银行 AAA 10/29 10/30 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 西部证券 23 6 3 10/28招标 浦发银行 AA 10/29 10/30 (最高发行余额) ======================================================================================= 金元证券 16 5 3 10/28招标 浦发银行 AA 10/30 10/31
(最高发行余额) ======================================================================================= 中信国安集团 60 40 12 10/28簿记建档 中信证券 AA+ 10/29 10/30
农业银行 ======================================================================================= 山东宏桥新型 30 10 12 10/29簿记建档 招商银行 AA 10/30 10/31 材料 ======================================================================================= 安信证券 41 12 3 10/29招标 浦发银行 AAA 10/30 10/31
(最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= 鞍山城建投 10 5 12 10/30簿记建档 招商银行 AA+ 10/31 11/3 发展公司 ======================================================================================= 牡丹江国资 10 3 12 10/30簿记建档 中信建投证券 AA 10/31 11/3 投资控股 南京银行 ======================================================================================= 河北国资控股 20 5 12 10/30簿记建档 民生银行 AA 10/31 11/3 运营公司 ======================================================================================= 南京新工投资 60 20 12 10/31簿记建档 南京银行 AA+ 11/3 11/4 集团 建设银行 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *绍兴市水务 5 5 5 11/3簿记建档 交通银行 AA 11/4 11/5 集团 国信证券 ======================================================================================= *中国建材 100 50 永续中票 11/3簿记建档 中信证券 AAA 11/4 11/5 (第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 浦发银行
(每5年重置利率，若未赎回第6年开始+300bp) ======================================================================================= *中国广核集团 45 5 5 11/3簿记建档 国开行 AAA 11/4 11/5
进出口行 ======================================================================================= *国家开发 65 40 10 11/3簿记建档 中国银行 AAA 11/5 11/6 投资公司 建设银行 ======================================================================================= 天津城市基础 100 30 7 10/28簿记建档 国开行 AAA 10/29 10/30 设施建设投资集团 渤海银行 ======================================================================================= 陕西高速公路 50 10 5 10/28簿记建档 招商银行 AA+ 10/29 10/30 建设集团 兴业银行 ======================================================================================= 重庆水利投资 15 5 永续中票 10/28簿记建档 浦发银行 AA+ 10/30 10/31 集团 (第5年末发行人赎回权，每五年重置利率) ======================================================================================= 丹东港集团 20 10 5 10/28簿记建档 中信证券 AA 10/30 10/31
(第3年末投资人回售选择权) 中信银行 ======================================================================================= 济南西城投资 20 15 5 10/29簿记建档 兴业银行 AA+ 10/30 10/31 开发集团 3 3 ======================================================================================= 中国轻工集团 12 5.5 5 10/29簿记建档 建设银行 AA+ 10/30 10/31
进出口银行 ======================================================================================= 河北国资控股 10 5 5 10/30簿记建档 民生银行 AA 10/31 11/3 运营公司 ======================================================================================= 北京京城机电 12.5 12.5 5 10/30簿记建档 北京银行 AA+ 10/31 11/3 控股公司 中信银行 ======================================================================================= 山东黄金集团 50 30 永续中票 10/31簿记建档 兴业银行 AAA 11/3 11/4
(第3年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 中国银行
(每三年重置利率，若未赎回第4年开始+300bp) ======================================================================================= 新疆天富集团 4.5 4.5 5 10/31簿记建档 中国银行 AA 11/4 11/5 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不