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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 17:20 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月27日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *江苏省国信 120 10 9 10/28簿记建档 建设银行 AAA 10/29 10/30 资产管理集团 工商银行 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *东方证券 50 25 83天 10/30招标 浦发银行 AAA 10/31 11/3

(最高发行余额) ======================================================================================= *洪涛装饰 5 3 12 10/30簿记建档 平安银行 AA- 11/3 11/4 ======================================================================================= *杭州交通投资 22 6 12 10/30簿记建档 平安银行 AA+ 10/31 11/3 集团 中信银行 ======================================================================================= *内蒙古双欣 12 6 12 10/30簿记建档 建设银行 AA(中诚信) 10/31 11/3 能源化工 浦发银行 AA-(新世纪) ======================================================================================= *郑州路桥建设 2 2 12 10/30簿记建档 广发银行 AA- 10/31 11/3 投资集团 ======================================================================================= *大连港 40 10 12 11/3簿记建档 光大银行 AAA 11/4 11/5

民生银行 ======================================================================================= *株洲高科 20 8 12 11/3簿记建档 建设银行 AA 11/4 11/5 集团 ======================================================================================= *上海能源 20 5 12 11/3簿记建档 工商银行 AA+ 11/4 11/5

建设银行 ======================================================================================= *江苏省华建 7 3.5 12 11/3簿记建档 光大银行 AA- 11/4 11/5 建设股份有限公司 ======================================================================================= *广东省航运 15 5 12 11/3簿记建档 工商银行 AA 11/4 11/5 集团 ======================================================================================= *宁波金田投资 9 3 12 11/3簿记建档 中国银行 AA 11/5 11/6 控股 国开行 ======================================================================================= 扬州城建国资 20 5 12 10/28簿记建档 建设银行 AA+ 10/29 10/30 控股集团 浦发银行 ======================================================================================= 亿阳集团 12 8 12 10/28簿记建档 华泰证券 AA- 10/30 10/31

北京银行 ======================================================================================= 杭州萧山 5 2.5 12 10/28簿记建档 农业银行 AA 10/29 10/30 水务集团 ======================================================================================= 广发证券 130 30 3 10/28招标 建设银行 AAA　　 10/29 10/30 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= 西部证券 23 6 3 10/28招标 浦发银行 AA 　　 10/29 10/30 (最高发行余额) ======================================================================================= 金元证券 16 5 3 10/28招标 浦发银行 AA 　　 10/30 10/31

(最高发行余额) ======================================================================================= 中信国安集团 60 40 12 10/28簿记建档 中信证券 AA+　　 10/29 10/30

农业银行 ======================================================================================= 山东宏桥新型 30 10 12 10/29簿记建档 招商银行 AA 10/30 10/31 材料 ======================================================================================= 安信证券 41 12 3 10/29招标 浦发银行 AAA 　　 10/30 10/31

(最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= 鞍山城建投 10 5 12 10/30簿记建档 招商银行 AA+ 10/31 11/3 发展公司 ======================================================================================= 牡丹江国资 10 3 12 10/30簿记建档 中信建投证券 AA 　　10/31 11/3 投资控股 南京银行 ======================================================================================= 河北国资控股 20 5 12 10/30簿记建档 民生银行 AA 10/31 11/3 运营公司 ======================================================================================= 南京新工投资 60 20 12 10/31簿记建档 南京银行 AA+ 11/3 11/4 集团 建设银行 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *绍兴市水务 5 5 5 11/3簿记建档 交通银行 AA 11/4 11/5 集团 国信证券 ======================================================================================= *中国建材 100 50 永续中票 11/3簿记建档 中信证券 AAA 11/4 11/5 (第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 浦发银行

(每5年重置利率，若未赎回第6年开始+300bp) ======================================================================================= *中国广核集团 45 5 5 11/3簿记建档 国开行 AAA 11/4 11/5

进出口行 ======================================================================================= *国家开发 65 40 10 11/3簿记建档 中国银行 AAA 11/5 11/6 投资公司 建设银行 ======================================================================================= 天津城市基础 100 30 7 10/28簿记建档 国开行 AAA 10/29 10/30 设施建设投资集团 渤海银行 ======================================================================================= 陕西高速公路 50 10 5 10/28簿记建档 招商银行 AA+ 10/29 10/30 建设集团 兴业银行 ======================================================================================= 重庆水利投资 15 5 永续中票 10/28簿记建档 浦发银行 AA+ 10/30 10/31 集团 (第5年末发行人赎回权，每五年重置利率) ======================================================================================= 丹东港集团 20 10 5 10/28簿记建档 中信证券 AA 10/30 10/31

(第3年末投资人回售选择权) 中信银行 ======================================================================================= 济南西城投资 20 15 5 10/29簿记建档 兴业银行 AA+ 10/30 10/31 开发集团 3 3 ======================================================================================= 中国轻工集团 12 5.5 5 10/29簿记建档 建设银行 AA+ 10/30 10/31

进出口银行 ======================================================================================= 河北国资控股 10 5 5 10/30簿记建档 民生银行 AA 10/31 11/3 运营公司 ======================================================================================= 北京京城机电 12.5 12.5 5 10/30簿记建档 北京银行 AA+ 10/31 11/3 控股公司 中信银行 ======================================================================================= 山东黄金集团 50 30 永续中票 10/31簿记建档 兴业银行 AAA 11/3 11/4

(第3年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 中国银行

(每三年重置利率，若未赎回第4年开始+300bp) ======================================================================================= 新疆天富集团 4.5 4.5 5 10/31簿记建档 中国银行 AA 11/4 11/5 =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
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