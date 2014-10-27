券商观点：中国A股投资者乐观预期衰减，市场调整仍将延续--中信证券

路透北京10月27日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告认为，整体来看，市场冲高回落的趋势明确，投资者前期相对高涨的预期也在衰减；继续建议控制仓位，并逐步兑现收益。投资的亮点仍然集中在政策发力和事件驱动等局部领域。

报告称，由于前三季度7.4%的经济增速与全年经济发展目标的偏差不大，预计稳增长政策的力度难超预期；另一方面，上市公司三季报增速可能回落以及沪港通推出时点晚于预定的10月等因素，将对正在衰减的投资者预期施加更大的负面影响。

中信认为，沪指在上周经历了7月以来的最大周跌幅，行业指数、热点题材普遍降温，两市日均成交额也相应降至不到3,000亿人民币，都预示着投资者的乐观预期在十八届四中全会、三季度经济数据出炉等关键事件的兑现期，呈现出快速回落的态势。

报告强调，从资金面的情况看，海外资金还在持续流出，国内融资买入额也出现回落，这些也都是投资者情绪转向谨慎的证据。从投资者情绪来看，如果沪港通延期、四季度经济环比继续恶化、四中全会公告内容低于预期或者注册制推出，均可能对投资者情绪产生负面影响。

中信表示，11、12月将是典型的财政放款阶段，基本到年底宏观流动性宽松的格局可以确立。到年底的阶段，央行可能视经济的情况、IPO打新的情况、季节性因素等等再做出货币政策的调整。

报告指出，目前来看，经济底部企稳的态势基本已经明确，年内全面降准降息可能性不大。有可能引发的进一步货币政策调整最可能发生的时间窗口或在年底，同时央行会在公开市场操作保持相对中性收紧的状况。

报告预计，9月数据虽有底部企稳迹象，但年内下行预期依然不弱，特别是投资领域；四中全会尘埃落定后，政策关注点切换至明年的经济目标和政策布局。10月以来政府密集批复的一些项目主要为了对冲房地产下行的压力，并为明年经济提前布局，短期作用有限。