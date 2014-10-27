券商观点：中国A股投资者乐观预期衰减，市场调整仍将延续--中信证券

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透北京10月27日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告认为，整体来看，市场冲高回落的趋势明确，投资者前期相对高涨的预期也在衰减；继续建议控制仓位，并逐步兑现收益。投资的亮点仍然集中在政策发力和事件驱动等局部领域。
报告称，由于前三季度7.4%的经济增速与全年经济发展目标的偏差不大，预计稳增长政策的力度难超预期；另一方面，上市公司三季报增速可能回落以及沪港通推出时点晚于预定的10月等因素，将对正在衰减的投资者预期施加更大的负面影响。
中信认为，沪指在上周经历了7月以来的最大周跌幅，行业指数、热点题材普遍降温，两市日均成交额也相应降至不到3,000亿人民币，都预示着投资者的乐观预期在十八届四中全会、三季度经济数据出炉等关键事件的兑现期，呈现出快速回落的态势。
报告强调，从资金面的情况看，海外资金还在持续流出，国内融资买入额也出现回落，这些也都是投资者情绪转向谨慎的证据。从投资者情绪来看，如果沪港通延期、四季度经济环比继续恶化、四中全会公告内容低于预期或者注册制推出，均可能对投资者情绪产生负面影响。
中信表示，11、12月将是典型的财政放款阶段，基本到年底宏观流动性宽松的格局可以确立。到年底的阶段，央行可能视经济的情况、IPO打新的情况、季节性因素等等再做出货币政策的调整。
报告指出，目前来看，经济底部企稳的态势基本已经明确，年内全面降准降息可能性不大。有可能引发的进一步货币政策调整最可能发生的时间窗口或在年底，同时央行会在公开市场操作保持相对中性收紧的状况。
报告预计，9月数据虽有底部企稳迹象，但年内下行预期依然不弱，特别是投资领域；四中全会尘埃落定后，政策关注点切换至明年的经济目标和政策布局。10月以来政府密集批复的一些项目主要为了对冲房地产下行的压力，并为明年经济提前布局，短期作用有限。
中国股市沪综指周一收低。分析师指出，沪港通延期的消息冲击券商股出现整体挫跌，拖累大盘连续第五日下跌，技术面压力持续加大，市场交投热情继续减弱。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不