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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 15:38 BJT

更新版 1-国际油市：高盛大砍2015年油价预估，因产量增长料超需求

报告称，迄今的需求同比增幅平均为63万桶/日，不及高盛最初对2014年预估的一半。

高盛分析师团队预计全球经济增速明年提高至3.5%，但报告显示，“全球GDP增长和石油需求之间历来的关联可能已经变弱”。

**页岩油影响**

高盛指出，美国页岩油生产增加正在给全球能源流动产生愈发深远的影响，并削弱OPEC的定价能力。

高盛称，当西德克萨斯中质油跌到75美元时，页岩油生产就会放缓。

一旦油价下跌且美国生产放缓，高盛预计包括沙特在内的OPEC产油国就会减产。目前沙特一直容忍油价下跌，希望藉此将美国页岩油挤出市场。

“即使OPEC近期会减产，力度也会很温和，直到美国页岩油生产增长出现足够明显的放缓，”报告称。(完)

(编译 朱晓军/高琦/艾茂林; 审校 张明钧/杜明霞/龚芳)
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