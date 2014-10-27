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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 19:17 BJT

表格：英国10月CBI零售销售差值为正31，表现较预期强劲

路透10月27日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布：

* 英国10月零售销售差值为正31(路透预估为正25)；9月时为正31，

* 英国10月止三个月CBI销售增幅为2011年2月以来最快

已公布的零售销售活动

------------2014----------------------------------------

10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

已公布的年度零售销售量

+31 +31 +37 +21 +4 +16 +30 +13 +37

年度销售量三个月移动均值

+33^ +30 +21 +14 +17 +20 +27 +21 +28

预期中的零售销售活动

------------2014---------------------------------------

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

预期中的年度销售量

+31 +26 +42 +36 +17 +29 +43 +36 +28

预期中的年度销售量三个月移动均值

+33 +35 +32 +27 +30 +36 +36 +26 +24

(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
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