《中国企业债发行日程表》--10月27日

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *乌兰察布市 12 7 11/3簿记建档 上限8.86% AA- 11/4-11/5 日信证券 集宁区城建投开发 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= *惠安县城乡 9 7 11/3簿记建档 上限7.56% AA 11/4-11/7 东兴证券 建设投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 溧阳昆仑 11 7 10/23簿记建档 5.90% AA 10/24-10/28 广发证券 城建集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 自贡高新投资 10 7 10/22簿记建档 5.73% AA 10/23-10/29 国信证券
(第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 北京天恒 15 6 10/23簿记建档 5.40% AA 10/24-10/30 国金证券 置业集团 ========================================================================================= 广东高速公路 20 15 10/28簿记建档 *上限6.10% AA+ 10/29-10/31 广发证券 有限公司 (广东省交通集团提供担保) 摩根士丹利华鑫证券 ========================================================================================= 三门县国资 4 7 10/28簿记建档 -- AA- 10/29-11/4 国信证券 投资控股 (第3-7年末每年还20%本金/以国有土地使用权担保) ========================================================================================= 温州鹿城城市 12 7 10/31簿记建档 -- AA 11/3-11/4 浙商证券 发展公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 浙江新昌 6 7 10/29簿记建档 -- AA- 10/30-11/5 国信证券 投资发展公司(第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 北京首都创业 20 永续债 10/31簿记建档 -- AAA 11/3-11/5 海通证券 集团 (每三年为一个重定价周期，期末发行人可选择延长一个周期或兑付)
(浮动利率，前四个重定价周期基本利差不变)
(第五个周期基本利差+300bp，第六个周期基本利差+600bp) ========================================================================================= 镇江丹徒区 15 7 10/31簿记建档 上限8.16% AA 11/3-11/5 国开证券 建投公司 (第3-7年末每年还20%本金，镇江交通投资建设发展公司担保) 东莞证券 ========================================================================================= 岳阳惠临投资 13 7 10/31簿记建档 上限8.46% AA 11/3-11/7 太平洋证券 发展公司 (第3-7年末每年还20%本金，以国有土地是使用权抵押担保) ========================================================================================= 玉环县交通 5 7 10/31簿记建档 -- AA 11/3-11/7 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 攀枝花城建投 6 5 10/29簿记建档 -- AA 10/30-11/3 平安证券 经营公司小微企业增信债 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不