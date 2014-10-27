中国房地产：央行信贷政策落实程度将是四季度楼市变化的关键--中指院

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透北京10月27日 - 中国央行在9月底出台住房支持金融政策，2011年以来持续贯彻并不断加码的差别化信贷政策在三季度末大幅松绑。中国指数研究院周一发布报告认为，信贷政策已成为促进市场需求释放的重点，未来政策的落实程度将成为决定四季度市场变化的关键。
报告并称，随着房地产市场发展环境的改善，长效机制的推进与调控方式的转变将是未来房地产业长期健康稳定发展的有力保证。
在2014年市场下行、多个城市相继取消限购的背景下，中央和地方相继放宽信贷无疑将极大地增强未来市场预期的信心。
“但与前次放松信贷不同的是，在强改革、调结构的大背景下，各地金融机构同时也需把控风险、把握尺度，未来政策的落实程度将成为决定四季度市场变化的关键。”中指院称。
报告并指出，近年来，无论是新增贷款变化或是利率调整均对房地产市场起到了重要影响，市场量价变化与信贷政策的松紧方向紧密相关。
今年以来，银行陆续出现个人按揭贷款利率上调、贷款审批时间延长、部分银行甚至无个人贷款额度等现象，上半年个人按揭贷款明显下降。
中指院援引央行数据称，上半年新增贷款5.74万亿元，其中房地产新增贷款1.54万亿元，个人购房贷款占新增贷款的61%，为2012年以来最低水平。
中指院认为，在长效调控机制尚未建立，但是限购手段正在逐步退出的过渡时期，差别化的信贷政策能够抑制部分投机需求，成为房地产调控的重要手段。
“短期而言，行政调控手段将退出，货币政策总体稳健同时坚持差别化。”报告并称，未来长效机制会渐唱主角，逐步取代短期调控手段，包括保障房建设、不动产统一登记、户籍制度改革、房地产税立法等在内的长效机制正稳步推进，从而促进市场建立自身调节机制。
2014年三季度，中国经济增长继续放缓，宏观政策偏重稳增长、调结构，货币政策持续稳健，在此背景下，全国房地产开发投资增速明显放缓，增幅创近年低值，同时新开工、销售均呈下行。
中央强调分类指导支持自住需求，地方调整政策放松或取消限购，但限购松绑后市场成交低迷局面未有根本转变，地方随后陆续通过调整信贷公积金、财政支持等方式拉动需求。
国家统计局上周公布，1-9月房地产开发投资同比增长12.5%，低于1-8月增速13.2%；同期房屋新开工面积同比下降9.3%；商品房销售面积同比下降8.6%，销售额下降8.9%。
路透根据国家统计局上周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌1.3%，此前曾连涨20个月；环比下跌1.0%，连续第五个月下跌但跌幅小于8月份的1.1%。 （完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不