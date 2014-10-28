港股业绩：渣打第三季除税前溢利按年倒退16.4%，料下半年溢利同比下跌

路透香港10月28日 - 业务聚焦亚洲的渣打集团 周二称，今年第三季收入按年录得1%增长，期内除税前溢利则倒退16.4%；该行并预期，受累英国银行征费、监管及重组成本增加，下半年的溢利将同比下降。

渣打集团港股早盘收市后在联交所发布第三季度经营状况报告，7-9月第三季的经营收入及除税前溢利分别为45.14亿美元和15.3亿美元。首三季经营收入及除税前溢利分别为137.83亿美元和47.98亿美元，同比分别下跌3%和18.9%。

于第三季渣打的总减值为5.39亿美元，同比增加2.5亿美元，年初至今的总减值达16亿美元。

“我们进一步采取控制成本的措施，旨在于2015年令生产力提升超过4亿美元。我们亦继续推进重整韩国的业务。虽然部分有关措施会影响近期表现，但这些措施对我们重回可持续及带来溢利增长的正轨至关重要。”集团行政总裁Peter Sands称。

该行并表示，对印度、中国市场及更广泛的商品风险保持警惕，并继续在这些方面收紧批核标准及减低风险。”

渣打称，鉴于收入增长势头略为疲弱，加上第三季度所承受的贷款减值水平，现时预期下半年的相关溢利将较去年同期下降，部分乃由于英国银行征费、监管及重组成本增加所致。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)