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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 21:53 BJT

美国数据：10月服务业PMI降至六个月来新低57.3，景气扩张放缓

指数为于50上方代表经济活动扩张。

Markit首席分析师Chris Williamson称，“新订单成长放缓且企业乐观程度下滑，暗示未来数月成长及聘雇可能进一步放缓。”

新业务分项指数由9月的59.4降至10月的57.8，创三个月来新低。

Markit的10月综合PMI初值从9月的59.0降至57.4。(完)
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