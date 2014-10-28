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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 18:38 BJT

中港股业绩：中国人寿第三季净利升22%，受益投资收益增和资产减值降

路透香港10月28日 - 中国最大寿险商--中国人寿 周二宣布，今年第三季净利按年升22%，受益投资收益增加和资产减值损失减少。

中国人寿在上海证券交易所刊载公告称，首三季净利为275.53亿元人民币，较去年同期升16.3%；7-9月的第三季净利为为91.5亿元，同比增22%。

沪综指 第三季明显反弹，累计上升15.4%。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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