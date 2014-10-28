中港股业绩：中国人寿第三季净利升22%，受益投资收益增和资产减值降

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透香港10月28日 - 中国最大寿险商--中国人寿 周二宣布，今年第三季净利按年升22%，受益投资收益增加和资产减值损失减少。
中国人寿在上海证券交易所刊载公告称，首三季净利为275.53亿元人民币，较去年同期升16.3%；7-9月的第三季净利为为91.5亿元，同比增22%。
沪综指 第三季明显反弹，累计上升15.4%。（完）
欲浏览于交易所的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选