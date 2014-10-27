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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 15:51 BJT

新债招标: 台湾南亚五年期无担保公司债以1.45%定价，符合预期

路透台北10月27日 - 台湾台塑集团旗下南亚塑胶 周一表示，将发行103-2期无担保公司债总金额共50亿台币，其中五年券以1.45%定价，发行量35亿台币；10年券则以1.93%定价，发行量15亿台币。

路透日前调查显示，南亚五年期公司债得标利率将落在1.425-1.475%区间，10年期公司债得标利率将落在1.92-1.97%。

台塑集团为台湾主要公司债发行者；南亚长期发行人评等为"twAA-"。(完)

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