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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 16:19 BJT

路透专访：美国原油出口及中国经济降温将令油市雪上加霜--Yergin

今年，美国政府对若干批轻质原油(凝析油)发放了出口许可，很多人认为这距离完全放开出口不远了。

Yergin称，美国油价在每桶75-80美元就足以维持页岩油气生产的“迅猛势头”。

此外，投资银行高盛公司(Goldman Sachs)周日大幅下调了2015年布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)原油价格预估，每桶调降15美元分别至85和75美元。

0728 GMT，布兰特原油期货 涨0.03美元至每桶86.16美元，而美国原油期货 升0.16美元至81.17美元。

随着油价下跌，市场人士正揣测石油输出国组织(OPEC)成员国是否会在下月开会时决定减产。

“下次OPEC会议主要取决于未来数周的进展。如果油价维持当前水平，减产难度将大很多，”Yergin称。

他还称，“沙特希望保持市场份额，但争夺市场份额的全面战争并没有重演。随着事态发展，这更像是小型冲突而非战争。”(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 杜明霞/高琦)
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