路透专访：美国原油出口及中国经济降温将令油市雪上加霜--Yergin

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
今年，美国政府对若干批轻质原油(凝析油)发放了出口许可，很多人认为这距离完全放开出口不远了。
Yergin称，美国油价在每桶75-80美元就足以维持页岩油气生产的“迅猛势头”。
此外，投资银行高盛公司(Goldman Sachs)周日大幅下调了2015年布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)原油价格预估，每桶调降15美元分别至85和75美元。
0728 GMT，布兰特原油期货 涨0.03美元至每桶86.16美元，而美国原油期货 升0.16美元至81.17美元。
随着油价下跌，市场人士正揣测石油输出国组织(OPEC)成员国是否会在下月开会时决定减产。
“下次OPEC会议主要取决于未来数周的进展。如果油价维持当前水平，减产难度将大很多，”Yergin称。
他还称，“沙特希望保持市场份额，但争夺市场份额的全面战争并没有重演。随着事态发展，这更像是小型冲突而非战争。”(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 杜明霞/高琦)
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(