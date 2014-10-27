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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 16:21 BJT

欧洲热股：意大利西雅那银行股价跳水15%，因未通过欧洲央行压力测试

路透米兰10月27日 - 意大利西雅那银行(Banca MPS) 周一早盘一度大跌15%，因欧洲央行压力测试结果显示，西雅那银行资金缺口达21亿欧元。

0814GMT，西雅那银行重挫14.3%，报0.85欧元。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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