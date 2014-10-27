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市场报道 | 2014年 10月 27日 星期一 16:15 BJT

《汇市简讯》英央行MPC委员麦卡弗蒂发表强硬讲话，为英镑提供支撑

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* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在英国星期日泰晤士报称，该行现在应该开始加息，因为经济领域中的闲置产能可能会在明年中期用完，从而增添通胀压力。 他的讲话支撑了英镑。

* 但麦卡弗蒂和MPC委员威尔(Martin Weale)在截至2015年中期的MPC中仍料将为少数派。

* 英镑/美元卖盘挂在1.6110和1.6130

* 1.6130为10月22日高位，此为MPC会议记录公布前的水准

* 支撑位(亚洲低点)1.6083和1.6072(从上周五高位1.6099拉回的低位)

* 上周五低位为1.6018，后受英国第三季GDP数据影响上涨0.7%(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)
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