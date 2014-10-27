欧元区经济：ECB委员诺沃特尼称，货币政策不是万能药

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透维也纳10月27日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在给该国杂志Trend撰稿时表示，宽松货币政策并不是治愈欧洲经济所有问题的万能药，在实施过程中需要伴随有各种提振需求的举措。
“货币政策可以创造出一种宽松的环境，但它也必须被经济体系中的参与者使用。货币政策并不是万能药。”诺沃特尼在周一刊发的评论文章中写道。
他还为欧洲央行购买有担保债券(covered bonds)和资产支持证券(ABS)的行为进行了辩护，称这是促进银行放贷的一种方法。
“在欧元区，ABS市场的声誉比真实情况要糟糕，”他指出自金融危机爆发以来，欧洲ABS的违约率平均只有0.6%-1.5%。
“鉴于此，将ABS整体上视为垃圾债实在是一种误导看法。”诺沃特尼认为，ABS在银行放贷和银行在资本市场融资之间起到重要的连接作用。
他还重申，欧洲央行在实施此类购买时，质量要远比数量更重要。
诺沃特尼称，欧洲央行的目标是推动经济复苏，从而使通胀率能升向央行设定的低于并接近2%的目标。（完）
(编译 高琦 审校 杜明霞)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/25 7 2.45% 400 2017/4/26 7 2.45% 400