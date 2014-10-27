欧元区经济：ECB委员诺沃特尼称，货币政策不是万能药

路透维也纳10月27日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼在给该国杂志Trend撰稿时表示，宽松货币政策并不是治愈欧洲经济所有问题的万能药，在实施过程中需要伴随有各种提振需求的举措。

“货币政策可以创造出一种宽松的环境，但它也必须被经济体系中的参与者使用。货币政策并不是万能药。”诺沃特尼在周一刊发的评论文章中写道。

他还为欧洲央行购买有担保债券(covered bonds)和资产支持证券(ABS)的行为进行了辩护，称这是促进银行放贷的一种方法。

“在欧元区，ABS市场的声誉比真实情况要糟糕，”他指出自金融危机爆发以来，欧洲ABS的违约率平均只有0.6%-1.5%。

“鉴于此，将ABS整体上视为垃圾债实在是一种误导看法。”诺沃特尼认为，ABS在银行放贷和银行在资本市场融资之间起到重要的连接作用。

他还重申，欧洲央行在实施此类购买时，质量要远比数量更重要。

诺沃特尼称，欧洲央行的目标是推动经济复苏，从而使通胀率能升向央行设定的低于并接近2%的目标。（完）