《交易视点》大环境已不支持利率快速回落，后市进入震荡阶段--广发银行

路透上海10月27日 - 中国广发银行最新报告认为，上周市场在SLF的刺激下利率走低，但很快就企稳反弹，标志着本轮行情的结束，接下来是震荡整理阶段。且临近月末，消息和数据都已落地，正回购利率继续调低的概率非常小，支持利率进入震荡阶段。

目前，汇丰PMI初值已经预示经济运行有所好转，所以近期大环境已经不支持利率快速回落，至少房地产行业开始回暖会带动各项数据走高，当然持续时间难讲。

不过好在资金面稳定，回购利率保持在当前位置的话，能抑制利率反弹，尤其是抑制IRS反弹力度。综上，本周债券操作可以根据仓位，适当减少头寸，如果前期止盈太多的话，本周可以趁利率高点少量买入，3-5年为主。IRS继续小幅支付固定利率，对冲债券风险。

**对未来资金利率、供求保持乐观**

具体而言，资金将继续保持平稳偏宽松状态，月末无需担忧。公开市场方面，央行继续下调14天正回购利率的概率很小，现在开盘利率已经在3.4%附近，更多信号预示着经济已经在底部开始稳住，基建项目，地产回暖等因素必然带动经济回暖，只是持续时间变数较大。对刚刚落地的SLF的理解，是央行更希望银行加大放贷力度，而不是针对银行间的资金状况。所以资金的宽松程度不会继续加强，总之，对未来的资金利率、供求继续保持乐观。

债券方面，本周将延续上周的震荡走势。上周初利率一度下降超过20bp，尤其是长端利率被疯狂追逐，已经有了博傻的味道。但正如所预期的，21号数据和正回购保持200亿连续操作给这一波行情画上句号，利率反弹15bp，收复大部分跌幅。

短期来看，资金是债券利率最重要的稳定因素，但止盈盘抛售会令利率震荡向上的力量较强。看长远点，大的经济环境并未发生根本变化，看近期房产，基建刺激效果能持续多久。所以债券利率想结束牛市，出现趋势上涨的难度很大。

之前就反复提到，不论是否有效，低利率环境是经济疲弱和改革推进过程中所必须的。所以，在机构负债成本逐步下降的背景下，债券利率依然有下降空间。目前10年国开4.4%左右，大胆认为明年很有希望接近4.0%。具体到本周，还是建议持有仓位，观望为主。如果之前止盈太多，可以趁利率反弹时少量买入，依然要控制仓位。

IRS利率上周不但没有下降，反而开始反弹。之前担忧的“IRS利率下行不畅”带来的风险开始体现，利率反弹非常快。弹簧压得越紧，反弹力度就越大。Repo 1y目前3.1%，fixing大约在3.09%，已经持平。IRS想落入fixing以下的难度非常大，这算是微观分析。大环境上，跟债券类似，利多因素已经出尽，就剩下不靠谱的正回购利率下调这一个点，能给市场带来的支持力度非常有限。所以IRS相比债券更有反弹的动力。而从相反的方面看，目前较稳定的R007利率，却是压制IRS反弹的主要力量。

回想今年7月，fixing水平不高，IRS也是因为经济预期好转，股市上涨等因素快速走高，当时市场并未认识到R007将被长期压制。所以IRS冲高后快速回落，并一路下降不断接近fixing利率。由此可见fixing利率对IRS强大的控制作用。再看眼下，利多出尽，IRS下降后有强烈反弹需求。但fixing水平只要稳在这里，IRS就很难大幅走高。而且市场厚度突然增强，也就是上方ofr或下方bid会随着利率冲高、回落时成倍增加。所以建议，IRS波段操作为主，规模不宜过大，保持支付固定利率的方向。趁利率快速冲高或回落时反向操作。或者干脆减少交易，多看少动。

**上周回顾：债券及IRS利率先跌后涨**

上周，债券市场大幅波动，前半周的利率跌幅后半周基本吐回，各种止盈抛盘源源不断。原因不难寻找，一是数据和消息都已落地，市场炒作缺乏素材，所谓利多出尽，止盈盘纷纷出动。二是公开市场并未继续下调利率，也没有停止正回购，不符合市场预期，所以利率上行动力增强。三是缴税带来的资金收紧，R007小幅回升，也支持了债券利率上涨。

从周初的10年国开4.30%，到周末的4.45%，上行幅度不小。而短端品种由于之前的流动性宽松政策，买盘更多，利率反弹远小于长端，曲线陡峭化。回顾上周，利率的反弹其实非常合理，没有一路向下的市场，不过就目前的经济运行来看，利率要一路上行也没有支撑。所以未来震荡是主流趋势。

资金后半周开始略有收紧。主要原因是缴税和IPO，当然资金收紧的幅度不大。这种情况持续到下月初会有好转。公开市场保持200亿的量对市场没有什么影响，而利率又不会再下调，所以资金面不会更加宽松，资金利率也会稳在当前位置。当然，稳定的利率就是对其他市场最好的贡献了。

IRS利率上周不但没有回落，反而反弹了5-7bp。原因不难理解，数据出尽+资金收紧+IRS较低的利率水平。Repo 1y从3.09%一路降至2.95%，紧接着反弹至3.17%，repo 5y从周二3.20%的低点，快速反弹至3.47%，目前这种幅度的反弹可以理解，月末前IRS可能会继续走高，但必须关注R007的情况。类似情况7月已经出现了一次，fixing利率如果保持在低位，IRS很难长期偏离。目前大环境是资金偏宽松，所以IRS与fixing之间的利差一般不大，当IRS上冲时，会吸引大量offer。预计未来IRS震荡为主，或略有上行。

综上所述，上周资金略有收紧，数据出尽、正回购暂停预期落空等因素集中袭来，加上止盈盘集中抛售，债券和IRS利率都是先跌后涨，反弹幅度较大。这种震荡情况持续到下月初或有好转。（完）