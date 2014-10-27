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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 16:21 BJT

新兴汇市：风险意愿回暖激励韩元领涨亚币，印尼卢比转贬

韩元 在清淡交易中上涨，海外基金买进韩元，同时疑似有与上周韩国电力 售股有关的需求。

马币(林吉特) 上涨，因美元指数 下跌>。

新兴市场货币回吐稍早涨幅，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二及周三会议保持警戒，预料届时美联储将宣布终止买债计画。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 107.96 108.16 +0.19 -2.48 105.28

坡元 1.2755 1.2755 +0.00 -0.96 1.2632

台币 30.403 30.413 +0.03 -1.49 29.950

韩元 1051.61 1057.50 +0.56 +0.36 1055.40

泰铢 32.43 32.41 -0.06 +1.33 32.86

菲律宾披索 44.79 44.81 +0.04 -0.87 44.40

印尼卢比 12085.00 12062.00 -0.19 +0.62 12160.00

印度卢比 61.28 61.31 +0.05 +0.85 61.80

马币 3.2745 3.2790 +0.14 +0.03 3.2755

人民币 6.1146 6.1172 +0.04 -0.99 6.0539

(完)

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