欧洲股市：开盘攀升，因银行业压力测试结果向好

路透伦敦10月27日 - 欧元区银行类股周一领涨欧洲股市，此前该地区银行业压力测试显示状况好于很多投资者预期。

欧元区STOXX银行业指数 上扬2%，因投资者对欧洲央行的银行业压力测试结果感到满意，称这是向正确方向迈出了一步，但还不是对该地区金融体系的最后结论。

欧洲央行周日表示，欧洲大型银行中约有五分之一未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况都已经得到了修补。

瑞士一家银行Reyl的首席投资官Francois Savary表示，“一个好的信号就是，大部分所需资本已经筹集完毕。总之，这是积极的进步。”

葡萄牙最大上市银行Millennium bcp 未能通过压力测试，股票在盘初大涨7%，因其此前表示已在2014年采取措施，不需要募集资本或出售战略资产。(完)