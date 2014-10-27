欧洲股市：开盘攀升，因银行业压力测试结果向好

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦10月27日 - 欧元区银行类股周一领涨欧洲股市，此前该地区银行业压力测试显示状况好于很多投资者预期。
欧元区STOXX银行业指数 上扬2%，因投资者对欧洲央行的银行业压力测试结果感到满意，称这是向正确方向迈出了一步，但还不是对该地区金融体系的最后结论。
欧洲央行周日表示，欧洲大型银行中约有五分之一未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况都已经得到了修补。
瑞士一家银行Reyl的首席投资官Francois Savary表示，“一个好的信号就是，大部分所需资本已经筹集完毕。总之，这是积极的进步。”
葡萄牙最大上市银行Millennium bcp 未能通过压力测试，股票在盘初大涨7%，因其此前表示已在2014年采取措施，不需要募集资本或出售战略资产。(完)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。