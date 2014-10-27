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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 16:47 BJT

重发-德国经济：德国工商联会将2015年经济增长率预估下调至0.8%

(重发以跟上红条)

路透柏林10月27日 - 德国工商联会(DIHK)周一将2015年德国经济增长率预估下调至0.8%，之前预估为1.5%。DIHK的看法比德国政府要暗淡得多，政府预计德国明年经济增长1.3%。

德国经济今年开局强劲，但第二季萎缩。一些分析师警告称，鉴于欧元区经济摇摇欲坠，海外政治危机导致投资环境不佳，德国经济有陷入衰退之虞。

DIHK亦将2014年德国经济增长率预估下调至1.3%，8月预估为1.5%，并将2014年德国进口预估下调至增长3.6%，此前预估为增长6.0%；预计2015年进口增长5.0%，出口增长4.0%。

DIHK调查显示企业预期减弱，投资计划减少且预计出口降低。(完)

(编译 艾茂林; 审校 于春红)
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