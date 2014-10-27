台湾汇市：台币兑美元微收升，量缩观望FOMC利率决策

* FOMC会议前观望气氛偏浓 * 外资偏向汇入，但量能不大 * 明日实质交易暂估在30.380-30.410 路透台北10月27日 - 台币兑美元 周一量缩微升。汇银人士认为，在 美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定之前，市场观望气氛偏浓令交投偏向淡静 ，台币续处既有区间窄幅波动。 汇银人士指出，今日外资交投稍有偏向汇入，但量能不多，而进口商及寿险业者在30.3 80下方买汇意愿颇为积极，至于出口商则在接近30.400附近抛汇卖需增温，暂令台币实质交 投维持在30.400上下狭幅整理。 〞这是什么成交量，快昏倒了。〞一大型商银交易人士说。 他们并称，尽管今日韩元走势偏强，但近期台北汇市成交量偏低，预估台币主交投暂难 跳脱原有区间盘整格局，台币实质交投料暂与韩元走势脱钩，仅在收盘时稍微反应一下。 另有交易员提及，近日台股成交量频探今年新低，显示外资在台股进出趋于安静，在汇 市亦未释出特定交投方向，今日则因外资在台股转为买超，交投微偏汇入，但量能不多。 台币今日主要交易区间在30.375-30.404，上日交易区间在30.380-30.409。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价较上 日尾盘微幅扩大；一个月远汇报价 尾盘在30.360/30.380左右，上日纽约盘收 在30.355。 韩国韩元周一领涨亚洲新兴货币，因美国公布强劲经济数据及企业财报后，市场风险意 愿回暖，此外，欧洲银行业者的资本短缺情况亦较预期轻微。 台湾股市周一小幅收跌。分析师指出，尽管在政府护盘下，权重股台积电 等 表现有撑，令大盘指数收盘仅小跌18点，但反观代表中小型股的柜台指数 则是重挫 3.13%，总计今日上市柜跌停家数超过百家，显示短线台股仍处低档震荡整理格局。今日外 资及陆资在台股转为买超60.88亿台币。 本周全球重要经济事件与数据包括： 10/27(一)：英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说；瑞典央行召开货币 政策会议(至10月28日)；美国9月修正后建筑许可；德国10月Ifo企业景气判断指数；英国10 月工业联盟零售销售差值； 10/28(二)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议(至29日)； 挪威央行公布金融稳定报告；瑞典央行宣布利率决定；9月美国耐久财订单；美国10月消费 者信心指数；意大利10月企业景气指数；中国公布规模以上工业企业利润； 10/29(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；新西兰央行公布官方 现金利率(OCR)；法国10月消费者信心指数； 10/30(四)：美国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区10月企业景气指 数；欧元区10月经济景气指数；德国10月经季节调整失业人数变化；德国10月消费者物价指 数(CPI)；日本9月全国核心消费者物价指数(CPI)及整体CPI。 10/31(五)：台湾公布第三季经济成长率概估值；日本9月建筑订单/房屋开工；美国9月 实质个人支出/加拿大8月GDP；美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美联储官员与12家地 区性银行高管开会，讨论减轻对银行业的监管负担；日本央行召开货币政策会议。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.403 30.413 30.375-30.415 30.415 5.08 5.88 元太外汇经纪公司 30.403 30.412 30.377-30.412 30.412 1.95 2.30 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.170/-0.140 -0.155/-0.135 (完)