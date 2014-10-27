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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 16:54 BJT

台湾汇市：台币兑美元微收升，量缩观望FOMC利率决策

* FOMC会议前观望气氛偏浓
    * 外资偏向汇入，但量能不大
    * 明日实质交易暂估在30.380-30.410

    路透台北10月27日 - 台币兑美元  周一量缩微升。汇银人士认为，在
美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定之前，市场观望气氛偏浓令交投偏向淡静
，台币续处既有区间窄幅波动。
    
    汇银人士指出，今日外资交投稍有偏向汇入，但量能不多，而进口商及寿险业者在30.3
80下方买汇意愿颇为积极，至于出口商则在接近30.400附近抛汇卖需增温，暂令台币实质交
投维持在30.400上下狭幅整理。
    
    〞这是什么成交量，快昏倒了。〞一大型商银交易人士说。
    
    他们并称，尽管今日韩元走势偏强，但近期台北汇市成交量偏低，预估台币主交投暂难
跳脱原有区间盘整格局，台币实质交投料暂与韩元走势脱钩，仅在收盘时稍微反应一下。
    
    另有交易员提及，近日台股成交量频探今年新低，显示外资在台股进出趋于安静，在汇
市亦未释出特定交投方向，今日则因外资在台股转为买超，交投微偏汇入，但量能不多。
    
    台币今日主要交易区间在30.375-30.404，上日交易区间在30.380-30.409。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价较上
日尾盘微幅扩大；一个月远汇报价 尾盘在30.360/30.380左右，上日纽约盘收
在30.355。
    
    韩国韩元周一领涨亚洲新兴货币，因美国公布强劲经济数据及企业财报后，市场风险意
愿回暖，此外，欧洲银行业者的资本短缺情况亦较预期轻微。 
        
    台湾股市周一小幅收跌。分析师指出，尽管在政府护盘下，权重股台积电 等
表现有撑，令大盘指数收盘仅小跌18点，但反观代表中小型股的柜台指数 则是重挫
3.13%，总计今日上市柜跌停家数超过百家，显示短线台股仍处低档震荡整理格局。今日外
资及陆资在台股转为买超60.88亿台币。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    10/27(一)：英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说；瑞典央行召开货币
政策会议(至10月28日)；美国9月修正后建筑许可；德国10月Ifo企业景气判断指数；英国10
月工业联盟零售销售差值；
    10/28(二)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议(至29日)；
挪威央行公布金融稳定报告；瑞典央行宣布利率决定；9月美国耐久财订单；美国10月消费
者信心指数；意大利10月企业景气指数；中国公布规模以上工业企业利润；
    10/29(三)：美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定；新西兰央行公布官方
现金利率(OCR)；法国10月消费者信心指数；                    
    10/30(四)：美国第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值；欧元区10月企业景气指
数；欧元区10月经济景气指数；德国10月经季节调整失业人数变化；德国10月消费者物价指
数(CPI)；日本9月全国核心消费者物价指数(CPI)及整体CPI。
    10/31(五)：台湾公布第三季经济成长率概估值；日本9月建筑订单/房屋开工；美国9月
实质个人支出/加拿大8月GDP；美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)。美联储官员与12家地
区性银行高管开会，讨论减轻对银行业的监管负担；日本央行召开货币政策会议。 
   
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元   上日收  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价       盘                           亿美元  
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 美元/台币六个月期         -0.170/-0.140       -0.155/-0.135
 (完)
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