欧洲央行周日表示，欧洲大型银行中约有五分之一未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况 都已经得到了修补。欧洲央行认为意大利、塞浦路斯和希腊银行业的问题最大，但表示银行多数资金缺口已经 补上，目前仅需再筹资100亿欧元；这样的结果比原本的预期要好。 英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在英国星期日泰晤士报称，该央行现在应该开始加息，因为 经济领域中的闲置产能可能会在明年中期用完，从而增添通胀压力。麦卡弗蒂是8月以来曾投票支持加息的两 名委员中的一名，他重申现在上调借贷成本只会帮助英国央行循序渐进地小幅推高利率。 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周日称，她对购买主权债等非传统政策措施持批判性 看法，认为只应在对抗通缩时作为最后一招使用。 欧洲央行总裁德拉吉周五在欧元区领导人峰会上敦促各国领导人在结构性改革、投资、预算纪律和刺激 需求等方面采取联合行动，避免“重新滑入衰退”。欧洲央行发言人在宣读德拉吉的讲话要点时称，他坚持各 国应该严格遵守欧盟预算规定，以稳定欧元区市场的信心。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 李婷仪 审校 张明钧)