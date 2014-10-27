版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 16:52 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

欧洲央行周日表示，欧洲大型银行中约有五分之一未能通过去年底的压力测试，不过其中多数的财务状况
都已经得到了修补。欧洲央行认为意大利、塞浦路斯和希腊银行业的问题最大，但表示银行多数资金缺口已经
补上，目前仅需再筹资100亿欧元；这样的结果比原本的预期要好。 
    
    英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在英国星期日泰晤士报称，该央行现在应该开始加息，因为
经济领域中的闲置产能可能会在明年中期用完，从而增添通胀压力。麦卡弗蒂是8月以来曾投票支持加息的两
名委员中的一名，他重申现在上调借贷成本只会帮助英国央行循序渐进地小幅推高利率。 
    
    欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周日称，她对购买主权债等非传统政策措施持批判性
看法，认为只应在对抗通缩时作为最后一招使用。 
    
     欧洲央行总裁德拉吉周五在欧元区领导人峰会上敦促各国领导人在结构性改革、投资、预算纪律和刺激
需求等方面采取联合行动，避免“重新滑入衰退”。欧洲央行发言人在宣读德拉吉的讲话要点时称，他坚持各
国应该严格遵守欧盟预算规定，以稳定欧元区市场的信心。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11%                   2014年4月3日升25基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
             一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0                2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
             附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典       附买回利率0.25%                2014年7月3日降50基点
  挪威       指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率8.00%        2014年7月25日上调50个基点
                                            
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 李婷仪 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐