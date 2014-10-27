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债券 | 2014年 10月 27日 星期一 16:51 BJT

欧元债市：银行业压力测试结果消除紧张压力，德债收益率小升

不过，意大利的情况并未令市场感到意外，也未能阻止该国公债收益率在周一下滑。

10年期德债收益率 上涨1个基点至0.90%。10年期西班牙公债收益率 和意大利公债收益率 各自跌5个百分点至2.13%和2.47%。

如果0900GMT公布的德国Ifo企业景气判断指数不及预期，那么良好的市场人气预计不会持续太久。市场届时将再度关注欧元区应对新一轮衰退以及潜在通缩危机的风险。

若指数疲弱，人们料再度预期欧洲央行将进一步放宽货币政策，央行可能会透过大规模购买主权公债的计划来完成。尽管这会支持德债，但对二线国家公债的影响却不确定。

Ifo企业景气判断指数预计将从104.7跌至104.3。

德国商业银行利率分析师建议投资者在Ifo指数公布前，趁德债盘初表现疲弱时买进。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 李婷仪)
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