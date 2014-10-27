欧元债市：银行业压力测试结果消除紧张压力，德债收益率小升

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
不过，意大利的情况并未令市场感到意外，也未能阻止该国公债收益率在周一下滑。
10年期德债收益率 上涨1个基点至0.90%。10年期西班牙公债收益率 和意大利公债收益率 各自跌5个百分点至2.13%和2.47%。
如果0900GMT公布的德国Ifo企业景气判断指数不及预期，那么良好的市场人气预计不会持续太久。市场届时将再度关注欧元区应对新一轮衰退以及潜在通缩危机的风险。
若指数疲弱，人们料再度预期欧洲央行将进一步放宽货币政策，央行可能会透过大规模购买主权公债的计划来完成。尽管这会支持德债，但对二线国家公债的影响却不确定。
Ifo企业景气判断指数预计将从104.7跌至104.3。
德国商业银行利率分析师建议投资者在Ifo指数公布前，趁德债盘初表现疲弱时买进。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 李婷仪)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 4,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/25 7 2.45% 400 2017/4/26 7 2.45% 400