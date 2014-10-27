《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月27日

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透香港10月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本 地时间16:47时，1港元=0.78841人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为-3.44%，低于上交易日收盘的-3.00%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.49 4.95 0.89 建设银行 3.99 5.55 0.91 中国银行 2.61 3.58 0.92 农业银行 2.43 3.50 0.88 招商银行 10.16 13.80 0.93 中信银行 4.43 4.87 1.15 交通银行 4.14 5.57 0.94 民生银行 6.12 7.47 1.04 中国人寿 14.84 21.80 0.86 中国平安 40.11 59.05 0.86 中国太保 18.73 27.60 0.86 中信证券 12.33 17.80 0.88 新华人寿 25.80 27.50 1.19 海通证券 9.72 12.18 1.01 华能国际 5.91 8.87 0.85 大唐发电 3.85 3.78 1.29 华电国际 3.71 5.19 0.91 中煤能源 4.43 4.44 1.27 中国神华 14.30 20.60 0.88 中国石油 7.56 9.46 1.01 兖州煤业 8.11 6.09 1.69 中国石化 5.02 6.61 0.96 上海石化 3.42 2.35 1.85 中海油服 17.41 17.68 1.25 仪征化纤 4.11 3.46 1.51 中国铝业 3.52 3.21 1.39 江西铜业 13.09 12.68 1.31 洛阳钼业 6.83 4.33 2.00 紫金矿业 2.43 1.87 1.65 马钢股份 1.96 1.66 1.50 鞍钢股份 3.71 5.24 0.90 重庆钢铁 2.81 1.62 2.20 海螺水泥 16.32 24.75 0.84 洛阳玻璃 停牌 停牌 不适用 北人股份 6.81 3.92 2.20 中联重科 4.61 3.59 1.63 金隅股份 6.22 5.14 1.53 中国国航 4.07 4.65 1.11 东方航空 2.95 2.57 1.46 南方航空 2.86 2.51 1.45 中国远洋 3.70 3.21 1.46 中海集运 2.87 2.07 1.76 中集集团 15.22 16.86 1.14 中海发展 4.96 4.77 1.32 宁沪高速 5.82 8.50 0.87 深高速 5.41 5.09 1.35 成渝高速 3.37 2.89 1.48 皖通高速 5.05 4.76 1.35 广深铁路 2.90 3.06 1.20 中国南车 停牌 停牌 不适用 中国交建 4.41 5.62 1.00 中国铁建 5.52 7.54 0.93 中国中铁 3.24 4.34 0.95 长城汽车 29.76 31.00 1.22 比亚迪 46.76 49.65 1.19 广汽集团 7.71 7.14 1.37 青岛啤酒 37.39 54.45 0.87 白云山 27.18 27.35 1.26 新华制药 8.64 5.08 2.16 海信科龙 8.45 7.98 1.34 南京熊猫 12.30 7.57 2.06 晨鸣纸业 4.65 3.38 1.74 上海医药 14.14 17.76 1.01 中兴通讯 14.74 18.02 1.04 东方电气 13.99 13.38 1.33 潍柴动力 19.13 28.10 0.86 东北电气 3.91 2.09 2.37 广船国际 停牌 停牌 不适用 经纬纺机 15.42 7.17 2.73 昆明机床 5.63 3.72 1.92 一拖股份 8.95 4.91 2.31 北辰实业 3.50 2.17 2.05 创业环保 8.57 5.27 2.06 中国中冶 2.33 2.04 1.45 金风科技 11.72 14.00 1.06 丽珠 54.39 56.60 1.22 万科 8.78 13.98 0.80 中国北车 停牌 停牌 不适用 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不