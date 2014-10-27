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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 17:01 BJT

亚洲橡胶：获利卖盘打压东京期胶收低，脱离盘中触及的两个月高位

“日圆走软推动市场盘初上涨，但在沪胶市场跌破平盘后受到卖压，”一东京交易商称。

上海期交所主力1月期胶合约 跌175元人民币，收在每吨13,080元人民币(2,139美元)。

交易员称油价大跌，加重了疲弱人气。

新加坡商品交易所(SICOM)近月11月合约 最新报每公斤158.5美分，下跌2.7美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/朱晓军；审校 蔡美珍/龚芳)
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