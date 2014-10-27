标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透伦敦10月27日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周在1.2605支撑守住初步的测试，并展开小幅反弹走势。这足以令盘中指标偏向中性，我们认为汇价短期内将持续陷于区间波动。
上周市场呈现外包日线(outside day)偏空的型态，阻断短期升势。这意味着市场终将承压。我们下看1.2500/1.2460支撑(近期低点及78.6%回档位)。1.2460的支撑，仍为跌至1.2216美元的200个月均线切入位前的关键点。此乃主要支撑，预料初步测试可望守住下档。
美元/日圆：上周恢复升势，本周可望续涨。我们目前认为，在站上110.00前，仅会小幅拉回至107.39/23区间。市场在106.26/105.01的云区支撑区仍将受到良好支撑。我们上看2008年8月高点110.67的目标。
就在该点上方，为1998年高点111.47整波跌势的50%回档位，在该区域将浮现一些获利了结。
英镑/美元：企图弹离1.6000美元。然而，在1.6184的23.6%回档位面临短线阻力，此前阻力为1.6167。若受阻于此，则走势仍偏空。我们仍下看1.5855的2013年11月低位。而后则下看2013年61.8%回档位1.5721。
若站上1.6178/85，则可望进一步上修至38.2%回档位1.6378美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2689 1.2670 +0.15 -7.68 1.3745
美元/日圆 107.98 108.14 -0.15 +2.55 105.30
欧元/日圆 137.03 137.04 -0.01 -5.25 144.63
美元/瑞郎 0.9508 0.9518 -0.11 +6.50 0.8928
英镑/美元 1.6096 1.6088 +0.05 -2.78 1.6556
美元/加元 1.1233 1.1229 +0.04 +5.77 1.0620
澳元/美元 0.8791 0.8794 -0.03 -1.37 0.8913
新西兰元/美元 0.7867 0.7846 +0.27 -4.13 0.8206
欧元/瑞郎 1.2065 1.2062 +0.02 -1.68 1.2271
欧元/英镑 0.7880 0.7874 +0.08 -5.03 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1965 9.1863 +0.11 +3.95 8.8474
美元/挪威克朗 6.5844 6.5945 -0.15 +8.54 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 龚芳; 审校 于春红)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不