路透伦敦10月27日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周在1.2605支撑守住初步的测试，并展开小幅反弹走势。这足以令盘中指标偏向中性，我们认为汇价短期内将持续陷于区间波动。

上周市场呈现外包日线(outside day)偏空的型态，阻断短期升势。这意味着市场终将承压。我们下看1.2500/1.2460支撑(近期低点及78.6%回档位)。1.2460的支撑，仍为跌至1.2216美元的200个月均线切入位前的关键点。此乃主要支撑，预料初步测试可望守住下档。

美元/日圆：上周恢复升势，本周可望续涨。我们目前认为，在站上110.00前，仅会小幅拉回至107.39/23区间。市场在106.26/105.01的云区支撑区仍将受到良好支撑。我们上看2008年8月高点110.67的目标。

就在该点上方，为1998年高点111.47整波跌势的50%回档位，在该区域将浮现一些获利了结。

英镑/美元：企图弹离1.6000美元。然而，在1.6184的23.6%回档位面临短线阻力，此前阻力为1.6167。若受阻于此，则走势仍偏空。我们仍下看1.5855的2013年11月低位。而后则下看2013年61.8%回档位1.5721。

若站上1.6178/85，则可望进一步上修至38.2%回档位1.6378美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2689 1.2670 +0.15 -7.68 1.3745

美元/日圆 107.98 108.14 -0.15 +2.55 105.30

欧元/日圆 137.03 137.04 -0.01 -5.25 144.63

美元/瑞郎 0.9508 0.9518 -0.11 +6.50 0.8928

英镑/美元 1.6096 1.6088 +0.05 -2.78 1.6556

美元/加元 1.1233 1.1229 +0.04 +5.77 1.0620

澳元/美元 0.8791 0.8794 -0.03 -1.37 0.8913

新西兰元/美元 0.7867 0.7846 +0.27 -4.13 0.8206

欧元/瑞郎 1.2065 1.2062 +0.02 -1.68 1.2271

欧元/英镑 0.7880 0.7874 +0.08 -5.03 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1965 9.1863 +0.11 +3.95 8.8474

美元/挪威克朗 6.5844 6.5945 -0.15 +8.54 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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