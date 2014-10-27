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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 17:11 BJT

《全球汇市》好于预期的银行业压力测试提振欧元，聚焦德国景气指数

虽然上周出炉的企业调查报告意外强劲，略微缓解了欧元区经济可能陷入衰退的担忧，但鲜有投资者认为欧洲经济已经摆脱困境。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行本周稍晚将召开会议，市场关注他们如何看待经济面临的最新风险。

“美联储可能结束购买债券，同时继续承诺在相当长时间保持接近零的利率。这应会支撑风险资产，打击日圆，”三菱东京日联银行首席外汇分析师Minori Uchida称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2692 1.2670 +0.17 -7.66 1.3745

美元/日圆 107.79 108.14 -0.32 +2.36 105.30

欧元/日圆 136.79 137.04 -0.18 -5.42 144.63

美元/瑞郎 0.9499 0.9518 -0.20 +6.40 0.8928

英镑/美元 1.6109 1.6088 +0.13 -2.70 1.6556

美元/加元 1.1224 1.1229 -0.04 +5.69 1.0620

澳元/美元 0.8800 0.8794 +0.07 -1.27 0.8913

新西兰元/美元 0.7879 0.7846 +0.42 -3.98 0.8206

欧元/瑞郎 1.2057 1.2062 -0.04 -1.74 1.2271

欧元/英镑 0.7878 0.7874 +0.05 -5.05 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1961 9.1863 +0.11 +3.94 8.8474

美元/挪威克朗 6.5821 6.5945 -0.19 +8.50 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 高琦/艾茂林/洪曦/张明钧/蔡美珍/李婷仪/龚芳)
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