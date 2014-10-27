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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 17:36 BJT

德国经济：第四季经济料为零增长，工业亮点寥寥--IFO经济学家

路透柏林10月27日 - 德国智库IFO经济学家沃拉博周一表示：

* 目前德国工业几乎没有亮点

* 在我们的调查中尚未看到近期PMI有上升势头

* 只看到出口预期略微上升，需要观察这是否能持续

* 银行业压力测试对放贷活动短期内不会有影响

* 预计第四季德国经济为零增长(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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