《中国债市每日综述》现券及IRS窄幅区间波动，若无更多利好短线料陷于震荡

《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
* 现券收益率及IRS窄幅波动，成交清淡
* 基本面和政策面支持下乐观预期未消，现券卖盘稀疏
* 若无更多利好刺激，短线现券料区间震荡为主
路透上海10月27日 - 中国银行间债市周一现券收益率及IRS窄幅区间波动；消息面淡静，现券暂无明显方向，全天成交偏清淡，因基本面和政策面支撑的乐观预期仍在，场内卖盘稀疏，买意则因月末因素限制，较此前也略显收敛。
交易员并指出，现券收益率要再向下突破，需要更多利好刺激的出台，短线更多会是区间震荡为主。
“午后国债金融债还是有买盘的，但主要原因还是offers(卖盘)少，(收益率)很容易买下来，”上海一券商交易员称。
对IRS全天走势，他指出，Repo 1Y早盘初段曾跳高3个bp，主要是因为七天回购 开盘价略高于上日开盘，但此也是其全天最高点，收盘基本持平于上日尾盘，全天不脱窄幅波动行情。
广发银行交易员吴思捷则表示，暂时现券没有太大方向性，受月末资金等因素限制，买盘较此前略有收缩，收益率若想继续下探，需要更多利好刺激的出台。
政策预期方面，中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，在未来除央行以外的因素仍不十分有利于流动性的情况下，预计央行仍有可能采取一定的放松政策。何时暂停正回购并重启逆回购是值得关注的。2012年和2013年在外汇占款减少的背景下，央行都有过暂停正回购重启逆回购的动作，预计可能在三个月之内会有类似动作。
剩余期限约9.83年的国开债140222券最新报价收益率 在4.38%/4.34%，上日尾盘为4.41%/4.37%。
国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.53元，较上日结算价跌0.134元人民币，或0.14%。
**月底前流动性无忧**
中国银行间资金市场周一隔夜及七天回购加权利率小幅波动，因近期主要扰动资金面的新股发行将近尾声，影响逐渐消退。借入资金难度方面，则较上周五有一定改善。
交易员表示，尽管券商类机构在借入可跨月的七天期等资金上，仍面临一定价格压力，但从明天开始新股冻结资金将陆续解冻，加之暂时看不到其他不利消息，机构对月末前流动性预期较为乐观。
上海一券商交易员称，从借钱感受来看，今日早盘较上周五已有改善。“我们就是借七天的难一点，也不是借不到，就是价格上要高，因为跨月了嘛。”
她并指出，明天开始新股申购资金将陆续解冻，月底前流动性预期较为乐观。
就路透了解的银行类机构而言，因质押券主要为利率债的原因，对流动性感受较券商略好，对短期内资金面信心也较充足。
另外，近期主要回购利率呈现放量走稳态势。此前10个交易日，银行间债市质押式回购日成交量均超过1万亿元人民币，除隔夜品种介在9,000-10,000亿元以外，最近四个交易日七天期品种成交增加明显，上周五突破2,000亿元，今日略减至1,800亿元左右。
至于一周以来涨幅接近50个基点(bp)的14天期回购品种，虽然涨势明显，但因成交量仍徘徊在300-400亿元水平，对流动性来说，其升势影响有限。
根据已有公告，本周仅有三只新股于周一网上申购，而自周二(28日)起，本轮首次公开发行(IPO)冻结的资金开始陆续解冻。
今日银行间市场质押式回购总成交金额11,598.54亿元，较上日的11,639.54亿元微减；其中，隔夜品种为9,383.92亿元，上日为9,003.79亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4970 2.4735 +2.35 9,383.92
七天 3.0884 3.0658 +2.26 1,835.81
14天 3.8597 3.7559 +10.38 296.53
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 9.0000 11.0500 -205.00 3,136.61
七天 4.7000 6.8000 -210.00 306.38
14天 4.1600 4.4950 -33.50 56.62
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5800 2.5500 +3.00 --
七天 3.1300 3.1000 +3.00 --
14天 3.7500 3.7000 +5.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.4822 2.4452 +3.70 --
七天 3.0522 3.0250 +2.72 --
三个月 4.4660 4.4685 -0.25 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(