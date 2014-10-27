《中国债市每日综述》现券及IRS窄幅区间波动，若无更多利好短线料陷于震荡

* 现券收益率及IRS窄幅波动，成交清淡

* 基本面和政策面支持下乐观预期未消，现券卖盘稀疏

* 若无更多利好刺激，短线现券料区间震荡为主

路透上海10月27日 - 中国银行间债市周一现券收益率及IRS窄幅区间波动；消息面淡静，现券暂无明显方向，全天成交偏清淡，因基本面和政策面支撑的乐观预期仍在，场内卖盘稀疏，买意则因月末因素限制，较此前也略显收敛。

交易员并指出，现券收益率要再向下突破，需要更多利好刺激的出台，短线更多会是区间震荡为主。

“午后国债金融债还是有买盘的，但主要原因还是offers(卖盘)少，(收益率)很容易买下来，”上海一券商交易员称。

对IRS全天走势，他指出，Repo 1Y早盘初段曾跳高3个bp，主要是因为七天回购 开盘价略高于上日开盘，但此也是其全天最高点，收盘基本持平于上日尾盘，全天不脱窄幅波动行情。

广发银行交易员吴思捷则表示，暂时现券没有太大方向性，受月末资金等因素限制，买盘较此前略有收缩，收益率若想继续下探，需要更多利好刺激的出台。

政策预期方面，中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，在未来除央行以外的因素仍不十分有利于流动性的情况下，预计央行仍有可能采取一定的放松政策。何时暂停正回购并重启逆回购是值得关注的。2012年和2013年在外汇占款减少的背景下，央行都有过暂停正回购重启逆回购的动作，预计可能在三个月之内会有类似动作。

剩余期限约9.83年的国开债140222券最新报价收益率 在4.38%/4.34%，上日尾盘为4.41%/4.37%。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.53元，较上日结算价跌0.134元人民币，或0.14%。

**月底前流动性无忧**

中国银行间资金市场周一隔夜及七天回购加权利率小幅波动，因近期主要扰动资金面的新股发行将近尾声，影响逐渐消退。借入资金难度方面，则较上周五有一定改善。

交易员表示，尽管券商类机构在借入可跨月的七天期等资金上，仍面临一定价格压力，但从明天开始新股冻结资金将陆续解冻，加之暂时看不到其他不利消息，机构对月末前流动性预期较为乐观。

上海一券商交易员称，从借钱感受来看，今日早盘较上周五已有改善。“我们就是借七天的难一点，也不是借不到，就是价格上要高，因为跨月了嘛。”

她并指出，明天开始新股申购资金将陆续解冻，月底前流动性预期较为乐观。

就路透了解的银行类机构而言，因质押券主要为利率债的原因，对流动性感受较券商略好，对短期内资金面信心也较充足。

另外，近期主要回购利率呈现放量走稳态势。此前10个交易日，银行间债市质押式回购日成交量均超过1万亿元人民币，除隔夜品种介在9,000-10,000亿元以外，最近四个交易日七天期品种成交增加明显，上周五突破2,000亿元，今日略减至1,800亿元左右。

至于一周以来涨幅接近50个基点(bp)的14天期回购品种，虽然涨势明显，但因成交量仍徘徊在300-400亿元水平，对流动性来说，其升势影响有限。

根据已有公告，本周仅有三只新股于周一网上申购，而自周二(28日)起，本轮首次公开发行(IPO)冻结的资金开始陆续解冻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额11,598.54亿元，较上日的11,639.54亿元微减；其中，隔夜品种为9,383.92亿元，上日为9,003.79亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4970 2.4735 +2.35 9,383.92

七天 3.0884 3.0658 +2.26 1,835.81

14天 3.8597 3.7559 +10.38 296.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 9.0000 11.0500 -205.00 3,136.61

七天 4.7000 6.8000 -210.00 306.38

14天 4.1600 4.4950 -33.50 56.62

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5800 2.5500 +3.00 --

七天 3.1300 3.1000 +3.00 --

14天 3.7500 3.7000 +5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4822 2.4452 +3.70 --

七天 3.0522 3.0250 +2.72 --

三个月 4.4660 4.4685 -0.25 --