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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 17:38 BJT

全球金属：伦敦对冲基金Red Kite持有逾一半的LME铜库存--华尔街日报

路透10月27日 - 华尔街日报援引伦敦金属交易所(LME)交易员和经纪商报导称，伦敦对冲基金Red Kite Group拥有逾一半的LME铜库存。

LME数据显示铜库存有一位主要持有人，持有量占库存总量的50-80%。以每吨6,675美元计算，这位主要持有人约拥有5.34-8.54亿美元的铜库存。

LME铜库存总量目前为159,550吨。

华尔街日报援引了来自不同机构的八位交易员以及经纪商的评论。这些人士表示，他们认为Red Kite Group就是铜库存的主要持有人。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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