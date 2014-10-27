重温稿-《中国新债预测》国开行五期债收益率预测值高于上周同期，随二级上移

台湾货币市场：短率持稳既有低位，央行七天存单减轻资金去化压力

* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%，但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。 为收回市场过剩资金