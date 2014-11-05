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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 17:42 BJT

香港房地产：政府称大埔白石角住宅用地以逾25亿港元批出，优于预期

路透香港11月5日 - 香港政府周三宣布，新界大埔白石角科进路的住宅用地以近25.43亿港元批出，中标价略高于市场预期。

地政总署表示，中标财团为晖隆有限公司，其余入标者包括庄士中国 、长实 、佳兆业 、鹰君 、恒基地产 、信和 等14个财团。

此前四家测量师行对这幅土地的估值介乎22.8-23.6亿港元。

科进路土地地盘面积约为20.45万平方尺，指定作私人住宅用途，最高楼面面积为71.58万平方尺。以中标价计相当于每平方尺楼面地价3,552港元。

这幅土地今年3月曾经＂流标＂，当时有七家财团入标竞投，惟最后因地价标金未达政府所定的底价而流标。当时测量师对该土地的估值介乎39-50亿港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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