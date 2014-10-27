版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 17:46 BJT

金属期市：伦敦期铜小跌，供应增长打压价格

“我还是认为铜价会在未来三到六个月跌到6,350美元。供给终于能够略微追上需求了。”他表示。

0852 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.3%至每吨6,671美元；上周五收平，当日曾触及九个交易日来高位每吨6,726.75美元。

上海期交所主力1月期铜合约 下滑0.5%至每吨47,050元人民币。

法国巴黎银行在一份报告中表示，上周在伦敦举行的金属工业周上，分析师对铜市持偏空观点。

商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，10月21日当周投机客增持567口期铜空头部位。

中国汽车工业协会秘书长董扬周六预计，受经济放缓拖累，今年中国汽车市场将仅增长7%。

一工会领导人周一表示，自由港麦克默伦印尼GRASBERG铜矿员工将于11月6日-12月6日进行罢工，为期一个月。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/洪曦; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐