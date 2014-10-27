版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 17:42 BJT

CNH动态：在岸即期强势引离岸人民币持续数日走稳，关注FED利率决议

路透北京10月27日 - 人民币中间价 周一结束三连跌而走强，香港离岸人民币即期 亦随之小幅走高，交易人士认为，近日在岸人民币中间价及即期强势带动境外人民币数日走稳并持续7个月来的高位，交易人士关注其上涨的幅度和持续时间。

“从一系列技术指标来看，近期CNH是处快速走高之势，但早盘没突破关键点位6.1200，会有所调整，本周需关注在岸即期走势和美联储决议。“一位外资行交易员称。

他并表示，美元上周因经济数据向好已扭转跌势，本周则需重点关注周四公布的美联储会议纪要。而11月初，中国主办的亚太经合组织（APEC）领导人会议也即将召开，此段时间中国央行或并不希望人民币贬值，考虑到这一背景，短期人民币仍有一定支撑。

本地时间17:28，离岸人民币现汇 报6.1224，较上日微涨21个点子，较在岸即期仍处折价状态，两地价差缩窄为57个点子。

境内人民币兑美元 周一微幅收升至6.1167；中间价结束连三天跌势稍走强，整体保持平稳。交易员表示，日内供求以结汇为主。

无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2385/2415，上日收盘在6.2445。一年期NDF较离岸即期汇率贴水-1.89%左右。

全球汇市上，欧元兑美元周一小升，欧洲央行周日公布的银行业压力测试表明，欧洲银行业者资金缺口小于预期，驱散了围绕欧元区的一些阴霾。 美元兑日圆 在亚洲盘一度突破108日圆，当前下跌0.3%至107.85日圆，因投资人担心全球经济健康状况。（完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻

人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐