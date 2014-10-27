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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 18:01 BJT

《路透峰会》广发国际将在纽约和伦敦设立办公室，并在美国发行ETF

随着中国加速开放国内市场，包括广发在内的多家中国资产管理公司，目前都在致力跨出香港，吸引更多外国投资人。

中国南方东英资产管理公司周一稍早向路透表示，有意拓展美国业务。

林永森表示，假以时日，人民币资产的需求将会上升，他预期全球各地将设立更多离岸人民币清算银行，进行人民币清算。

三位消息人士周一表示，中国央行已经决定将澳大利亚人民币业务清算行资格，授予中国银行 悉尼分行，预计近期将宣布。 (完) (编译/审校 于春红/蔡美珍/杜明霞)
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