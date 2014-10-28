新债招标：国开行三期债收益率均低于预期，一年偏离较多--业内人士

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透上海10月28日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的一、三及五年期固息债，中标收益率均低于此前预测均值，其中一年期偏离略明显，中标收益率为3.6954%，预测为3.78%。
另外三年期中标收益率为4.0365%，五年为4.1981%；市场预测均值分别为4.07%和4.24%。
业内人士并透露，上述三期债投标倍数分别为2.91倍、2.57倍和3.63倍。
国开行另外两期七年及10年固息增发债将在北京时间11:10结束投标，市场收益率预测均值分别为4.32%和4.35%。
今日招标的五期债分别是国开行今年第23期 、第25期 、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第23、25、24、21和22期增发债
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发行上限 1/3年60亿元；5/7/10年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：10月28日上午9:30-10:30
7/10年：10月28日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 11月3日
起息日 1年：9月15日
3年：10月17日
5年：9月19日
7年：8月7日
10年：8月21日
分销期 10/29-11/3
上市日 1年11月5日；3/5/7/10年11月7日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 曾祥进)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选