重温稿-台湾货币市场：跨月短率微幅走高，月底情势料不至太过紧俏

* 跨月利率走高但幅度有限

* 短钱仍多月底情势估平稳

记者 林妙容

路透台北10月27日 - 台湾银行间跨月短率周一走高，适度反应月底情势，但幅度不大。交易商指出，由于市场上短钱仍多，但票券商缺口不大，预估本周月底最后一周的交易波动不会太大，市况相对上月底的紧俏或显安静。

资金调度人士称，由于本月可以跨月拆出的银行家数增多，加上外商银行的短钱亦多，使得整体市场资金情势平稳。有资金缺口的票券商因事前避开本周落点，也已大幅缩小需求，在跨月拆款部分拆入利率虽有走高，但高位只较上周五略微升1基点至0.5%。

〞这个月看起来是没有隐忧，银行就是小进小出。〞一位大型银行交易员说。

交易员指出，票券商已不再收月内资金，而少数缺钱银行亦能从外商银行调度月内资金，这让利率趋于平稳，市场显得安静。虽然月底最后几日仍须小心突来状况，但市场一般预估近期高位利率已经反应，再走高的幅度不会太大。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.386%；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.450%；一周拆款利率区间在0.380-0.495%，上日在0.380-0.450%；两周拆款利率区间在0.388-0.520%，上日为0.388-0.490%。

**短票利率高位亦微扬**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，由于此前调度落点得宜，本周发票量不大，在调度需求偏少的情况下，虽然短票高利率还是往区间高位靠拢，但幅度不大，尚在可接受的范围内。

〞这礼拜应该还是循着上周的轨迹走，没有明显的月底紧缩效应。〞另一位大型票券商交易员说。

交易员指出，票券商已无月内资金需求，在跨月短票买气尚可的情况下，本周利率走势预估将十分和缓，不会重演上月底的利率走高情况。

今日票券商与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.61-0.63%，上日在61-0.62%，交投高位略有扬升。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.616%，前日在0.609%。

台湾央行周一公布，共发行2,123.1亿台币存单。与今日存单到期金额2,125.1亿相较，存单发行余额减2亿。

本周央行存单到期总额为1兆883.1亿台币，其他交易日落点分别为周二971亿、周三851.5亿、周四3,332亿及周五3,603.5亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为352亿台币，累积超额准备为795亿台币、加计前期1%的超额准备为1,927亿台币。

**附买回利率大致持平**

债券市场附买回(RP)利率大致平稳。投信的资金分配不均，但多钱的投信依旧不少。由于本周已迈入月底，月底紧缩因素仍需留意。

市场人士指出，今日资金平稳，利率几无变化。多钱的投信偏多，整体资金仍维持充裕。展望本周，市场发债的大多规模偏小，月底的例行性赎回情况仍须关注。

〞今天报价的几乎都和之前一样，没有变，〞一家大型银行资金调度人士表示。

他们也说，先前部分银行已提前借出跨月的资金，这让月底之际票券商有更多余裕去调度分配，估计月底不致如同上月季底时出现吃紧态势。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间大多同于上日，区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，部分在0.62%，跨月则为0.64-0.65%。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。

今日有和平电力15亿台币公司债到期。