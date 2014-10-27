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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 18:37 BJT

国际油市：德意志银行将2015年美国油价预估下调至每桶80.50美元

路透10月27日 - 德意志银行表示：

* 将2015年布兰特油价预估从每桶103.25美元下调至88.75美元

* 将2015年美国油价预估从每桶96.25美元下调至80.50美元(完)
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