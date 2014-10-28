《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月28日

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
*工商时报：
--李焜耀率领的明基友达集团，积极打造幸福职场。继日前友达 主动宣布缩减工时，将法定工时从双周84小时、缩减至双周80小时，佳世达 、明基上日也宣布，11月起实行“5点下班”新生活政策，要让员工幸福。
--台北101今日将召开董事会，继财政部长张盛和明确表态指示公股代表发言要求魏家退出经营权，昨晚财政部次长吴当杰出面召开记者会，宣布由101董事长宋文琪领军公股代表，要求顶新集团董事长魏应交辞去副董事长、总经理。
--鸿海 前进山东又有新进度，谈了两年多的山东菏泽厂投资案终于露出曙光。据悉鸿海已与当地政府签署合作协定，外传总投资额高达20亿美元，菏泽厂晋升为新一代苹果 生产重镇，未来5-10年，不排除全球有五分之一的苹果产品出自此厂区。
--高铁 财务改革方案获高铁董事会同意通过，外传银行团要求高铁先偿还特别股本息，交通部高铁局上日表示，高铁已与银行团沟通过政策方向，将在减资前，动用专户现金偿还特别股股本近400亿台币。
*经济日报：
--随明年证所税“大户条款〞上路时间逼近，金管会主委曾铭宗上日首度坦言，最近大户交易量正在下降，影响逐渐显现。他呼吁大户不要做出“报复性卖压〞的不理性投资行为；假设真有此情形，金管会将找大户们“沟通疏导〞。
--半导体封测大厂矽品 上日公布第三季税后纯益季减3.4%，每股纯益1.04台币，符合市场预期。董事长林文伯认为，10、11月产业将进行库存调整，12月重拾铺货动能，预期矽品本季营收估季减3%-9%，毛利率也有下滑压力。
--国发会昨日公布9月景气灯号，经济持稳之下，再度亮起代表景气稳定的绿灯，今年以来已连续亮出第八个绿灯。不过综合判断分数却较前月的高点下滑2分。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。