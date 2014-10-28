《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月28日

*工商时报：

--李焜耀率领的明基友达集团，积极打造幸福职场。继日前友达 主动宣布缩减工时，将法定工时从双周84小时、缩减至双周80小时，佳世达 、明基上日也宣布，11月起实行“5点下班”新生活政策，要让员工幸福。

--台北101今日将召开董事会，继财政部长张盛和明确表态指示公股代表发言要求魏家退出经营权，昨晚财政部次长吴当杰出面召开记者会，宣布由101董事长宋文琪领军公股代表，要求顶新集团董事长魏应交辞去副董事长、总经理。

--鸿海 前进山东又有新进度，谈了两年多的山东菏泽厂投资案终于露出曙光。据悉鸿海已与当地政府签署合作协定，外传总投资额高达20亿美元，菏泽厂晋升为新一代苹果 生产重镇，未来5-10年，不排除全球有五分之一的苹果产品出自此厂区。

--高铁 财务改革方案获高铁董事会同意通过，外传银行团要求高铁先偿还特别股本息，交通部高铁局上日表示，高铁已与银行团沟通过政策方向，将在减资前，动用专户现金偿还特别股股本近400亿台币。

*经济日报：

--随明年证所税“大户条款〞上路时间逼近，金管会主委曾铭宗上日首度坦言，最近大户交易量正在下降，影响逐渐显现。他呼吁大户不要做出“报复性卖压〞的不理性投资行为；假设真有此情形，金管会将找大户们“沟通疏导〞。

--半导体封测大厂矽品 上日公布第三季税后纯益季减3.4%，每股纯益1.04台币，符合市场预期。董事长林文伯认为，10、11月产业将进行库存调整，12月重拾铺货动能，预期矽品本季营收估季减3%-9%，毛利率也有下滑压力。

--国发会昨日公布9月景气灯号，经济持稳之下，再度亮起代表景气稳定的绿灯，今年以来已连续亮出第八个绿灯。不过综合判断分数却较前月的高点下滑2分。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。