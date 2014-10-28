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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 09:11 BJT

《台湾重要政经日程》--10月28日

=====================今日重要政经消息==============================
    10/28(二)
    --全球财富管理论坛。
    -- 9:30 2015年台湾内外环境政策展望研讨会。
    --10:20 2014中小企业发展会议。
    --15:00 工业团体负责人与劳动部长座谈会。
    --15:00 行政院举行依波拉病毒管理机制记者会。
    --16:00 远传         线上投资人说明会。
 
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    10/29(三)
   *-- 9:00 央行总裁赴立法院报告及备询。
    --14:00 台湾友达         投资人说明会。
    --17:00 台湾联电         投资人说明会。
   *--两岸金融合作研讨会。
    
    10/30(四)
    --台湾日月光         投资人说明会。
   *--两岸金融合作研讨会。
    
    10/31(五)
    --08:30 主计总处公布第三季经济成长率概估值，第二季经济成长率为成长3.74%。
   *--14:00 2014年第三季国泰房地产指数记者会。
    --15:00 宏达电         线上营运说明会。
    
    11/3(一)
    --10:00 汇丰公布台湾10月采购经理人指数(PMI)。
   *--12:00 央行标售364天期存单，金额为1,200亿台币。
    
    11/4(二)
    --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。
    
    11/5(三)
    --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数年增率，上月为年增0.72%。
    --16:15 央行公布10月末外汇存底，上月底为4,206.96亿美元。
    
    11/6(四)
    --09:00 台湾经济研究院举办“2015年台湾景气趋势研讨会〞。
    --14:00 台湾联发科         投资人说明会。
    
    11/7(四)
   *--12:00 央行标售两年期存单，金额为200亿台币。
    --16:00 财政部公布10月进口/出口数据，上月出口年增4.7%。
   
    11/10(一)
    --13:30 台积电         公布10月营收。
    
    11/20(四)
    --16:00 主计总处公布10月外销订单，上月年增率为12.7%。
    --16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
    
    11/21(五)
    --12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。
    
    11/24(一)
    --08:30 主计总处公布10月季调失业率，上月为3.90%。
    --16:00 经济部公布10月工业生产指数年增率，上月年增10.30%。
    
    11/25(二)
   *--16:10 央行公布10月M2年增率，上月为年增5.31%。
    
    11/29(六)
    --台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
    
    12/1(一)
    --10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。
    --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。
    
    12/24(三)
    --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
    
    12/26(五)
    --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。  
    
    12/27 (六)
    --弹性调整休假补营业日，金融市场开市。          
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    2015年       
    1/1(四)-1/2(五)
    --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。     
    
    2/18(三)-2/23 (一)
    --农历春节假期，金融市场休市。
    
    4/3(五)-4/4(一)
    --清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。
    
    6/19(五)
    --端午节补假，金融市场休市。
    
    9/28(一)
    --中秋节补假，金融市场休市。
    
    10/9(五)
    --国庆日补假，金融市场休市。(完)      

 (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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