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市场报道 | 2014年 10月 27日 星期一 18:08 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元小升，市场预期美联储将维持低利率更长时间

英镑兑美元 上涨0.2%，报1.6115美元，延续上周五的涨势，当时数据显示英国第三季经济以健康速度成长。

“我不认为美联储主席叶伦的立场会偏向强硬，这增加了英镑因风险人气而受益的几率。”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad说。

“我估计英镑兑美元上涨到1.61美元-1.62美元比下跌到1.59美元的可能性更高。”

外界广泛预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)美联储将在本周政策会议上终止资产购买计划，而且美联储声明中的主要政策立场料将不变；有关加息时间方面，预计“相当长的时间”这一措辞将得到保留。

相比之下，英镑货币市场预计明年中期前后，英国央行将会首次加息，有望成为金融危机后第一个升息的主要经济体央行。

“英国就业市场工资成长温和，通缩压力让英国宽松货币政策的延续时间变长。”Swissquote市场策略部门主管Peter Rosenstreich说。

“我们预计近期英镑虽然上涨，但不会转化为较强的多头逆转行情。”(完)

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