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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 18:20 BJT

欧洲金融：伦敦上市的巴西股票ETF重挫，受罗塞夫总统连任消息打压

路透伦敦10月27日 - 巴西的一家在伦敦挂牌的股票上市交易基金(ETF)周一重挫9.7%，因巴西左翼总统罗塞夫周日在选举中险胜，连任成功。

巴西MSCI i-shares ETF 触及七个月低点，但成交清淡。今日稍早，在东京挂牌的Ibovespa ETF 跌近7%，显示投资者对总统大选结果感到失望。

罗塞夫周日晚间在获胜演讲中承诺，将与政治对手和商界领袖一起来促进经济增长。

“(海外市场的)反应显示，本地市场将作出负面反应；从市场角度来讲，罗塞夫胜选是个坏消息，”丹麦丹斯克银行分析师Stanislava Pravdova说。

“她上届任期没有进行任何改革，眼下我们也不能期望她变得亲商。”(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)
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