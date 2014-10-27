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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 18:37 BJT

乌克兰政治：总统波罗申科亲欧路线获民意支持，但忧心俄国威胁

**乱局有望结束**

波罗申科及其盟友正致力于让乌克兰恢复正常状态。一年前动荡和暴力事件爆发，出现针对亲俄派前总统亚努科维奇的街头示威，随后亚努科维奇在2月被迫下台。

议会中仍有部分亚努科维奇的盟友，前能源部长Yuriy Boiko的反对派最新选票数为9.76%，仍足以轻松进入议会。

RIA通讯社报导称，俄罗斯外交部在投票后很快表示，大选给乌克兰东部提供了和平契机，但乌克兰议会中的大量“民族主义者”可能破坏和平进程。

在反叛分子所占地区或克里米亚并未进行投票。盘踞东部大城市顿涅茨克和卢甘斯克的分离分子表示，他们无视乌克兰大选，仍计划在11月2日进行另一次选举，以推进其独立呼声。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 杜明霞/张明钧)
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