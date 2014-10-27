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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 18:50 BJT

港股业绩：百丽国际中期净利升7.6%，增派中期及特别股息

路透香港10月27日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 周一宣布，中期净利按年增长7.6%，公司并增加中期股息并派发特别股息合共每股0.4元人民币。

截至8月底止六个月，百丽国际的净利为20.78亿元人民币，去年同期为19.31亿元，鞋类业务及运动、服饰业务的收入分别有6.6%及16.8%的按年增长。两项业务分别占百丽期内收入的55.9%和44.1。后者收入增长较大主要因为同店销售增长较快。

此外，运动、服饰业务的毛利率同比上升2个百分点，原因包括来自零售折扣率改善并恢复到正常水平，此外品牌商的补贴和支持有效降低进货成本。这亦带动百丽整体毛利率由去年同期的55.7%升至今年上半年度的56.3%。

百丽国际建议派中期息每股0.15元，去年同期为0.08元，加上特别股息每股0.25元，上半年期每股共派息0.4港元，比去年同0.08元大增。

百丽国际今天收低0.93%，报8.48港元，过去一个月累积跌5.7%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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